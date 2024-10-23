Bilim insanların açıkladı: Depresyona evde çözüm mümkün!
Bilim insanları, evde kullanıma uygun geliştirdikleri "yüzücü bonesi" benzeri bir cihazın, ilaç ve terapiye yanıt vermeyen ağır depresyon vakalarında etkili olabileceğini ortaya koyan bir çalışma gerçekleştirdi. 174 kişi üzerinde yapılan araştırmada, cihazı kullananların depresif semptomlarında yaklaşık yüzde 58'lik bir iyileşme gözlemlendi.
Bilim insanları tarafından evde kullanıma uygun olarak geliştirilen bir cihazın, ilaç ve terapiye yanıt vermeyen depresyon vakalarında etkili olabileceği saptandı.