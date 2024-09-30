Bilim insanlarında uyarı: Google'ın yapay zeka ile oluşturulmuş mantar görselleri ölümcül olabilir!
Bilim insanları, Google'ın yapay zeka tarafından oluşturulmuş yanıltıcı mantar görüntüleri sunduğunu bildirerek, ölümcül risklere karşı uyardı. Uzmanlar, arama motorunda yapılan incelemelerde, yapay zeka tarafından üretilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını ve bu durumun tehlikeli hatalara yol açabileceğini belirtti. Southampton Üniversitesi'nden Profesör David Hawksworth, doğru tanımlama yapılamadığında bu durumun potansiyel olarak tehlikeli olabileceğini vurguladı. Ayrıca, amatör toplayıcıların yapay zeka destekli kaynaklara güvenmelerinin riskli olduğunu belirten uzmanlar, güvenli bir mantar türü ile zehirli olanları ayırt etmenin önemine dikkat çekti.
Bilim insanları, yapay zeka tarafından oluşturulan mantar görsellerinin Google'da en üst sıralarda yer almasının tehlikesi konusunda uyardı.
Uzmanlar, arama motorunun mantarlar hakkında yanıltıcı sonuçlar vermesinin ardından, toplayıcıların mantarları tanımlamak için Google Görseller'i kullanmaktan kaçınmaları gerektiğini vurguladı.