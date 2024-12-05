Bilim insanlarından çarpıcı teori: Kara delikler fark edilmeden içinizden geçebilir!
Bilim insanları, ilkel kara deliklerin gezegenlerin içini tüketebileceğini ve hatta Dünya’daki nesnelerin, insanların ya da hayvanların içinden fark edilmeden geçebileceğini öne süren yeni bir teori ortaya koydu. Peki, ilkel bir kara delik vücudunuzdan geçerse ne olur?
Bilim insanları, ilkel kara deliklerin gezegenlerin içini oyup yok edebileceğini öne sürdü. Bu varsayımsal cisimlerin, Dünya’daki nesnelerden hatta insanların içinden fark edilmeden geçebileceği iddia edildi.