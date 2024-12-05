Bilim insanlarından çarpıcı teori: Kara delikler fark edilmeden içinizden geçebilir!

İÇİNİ BOŞALTIYOR

Araştırmaya göre, ilkel kara delikler, sıvı bir çekirdeğe sahip cisimlerin içini çekebilir ve bu cismin içini boşaltabilir. Örneğin, sıvı çekirdeği olan bir gezegen, kara delik tarafından içeri çekildikten sonra, geriye sadece boş bir kabuk kalabilir.

Ancak, araştırmacılar yalnızca Dünya’nın 10'da biri kadar küçük bir cismin bu şekilde varlığını sürdürebileceğini belirtiyor.