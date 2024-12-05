Bilim insanlarından çarpıcı teori: Kara delikler fark edilmeden içinizden geçebilir!

Bilim insanları, ilkel kara deliklerin gezegenlerin içini tüketebileceğini ve hatta Dünya’daki nesnelerin, insanların ya da hayvanların içinden fark edilmeden geçebileceğini öne süren yeni bir teori ortaya koydu. Peki, ilkel bir kara delik vücudunuzdan geçerse ne olur?

Bilim insanlarından çarpıcı teori: Kara delikler fark edilmeden içinizden geçebilir! - 1

Bilim insanları, ilkel kara deliklerin gezegenlerin içini oyup yok edebileceğini öne sürdü. Bu varsayımsal cisimlerin, Dünya’daki nesnelerden hatta insanların içinden fark edilmeden geçebileceği iddia edildi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bilim insanlarından çarpıcı teori: Kara delikler fark edilmeden içinizden geçebilir! - 2

KARA DELİKLERİN OLUŞUMU

Kara delikler, Güneş’in en az 5-10 katı kütleye sahip yıldızların yaşam döngüsünün  çökmesiyle ortaya çıkar.

Ancak ilkel kara delikler, Büyük Patlama’nın hemen ardından, henüz yıldızlar oluşmadan önce meydana geldiği öne sürülen küçük kara deliklerdir. Bu kara deliklerin, evrenin yoğun olduğu erken dönemde oluştuğu tahmin ediliyor.

Bilim insanlarından çarpıcı teori: Kara delikler fark edilmeden içinizden geçebilir! - 3

İLKEL KARA DELİKLER

İlkel kara delikler, henüz kanıtlanmamış olsa da, bazı bilim insanları bunların karanlık madde olabileceğini iddia ediyor. Physics of the Dark Universe dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bu kara deliklerin varlığını kanıtlamak için bir yöntem öneriyor.

Bilim insanlarından çarpıcı teori: Kara delikler fark edilmeden içinizden geçebilir! - 4

İÇİNİ BOŞALTIYOR

Araştırmaya göre, ilkel kara delikler, sıvı bir çekirdeğe sahip cisimlerin içini çekebilir ve bu cismin içini boşaltabilir. Örneğin, sıvı çekirdeği olan bir gezegen, kara delik tarafından içeri çekildikten sonra, geriye sadece boş bir kabuk kalabilir.

Ancak, araştırmacılar yalnızca Dünya’nın 10'da biri kadar küçük bir cismin bu şekilde varlığını sürdürebileceğini belirtiyor.

Bilim insanlarından çarpıcı teori: Kara delikler fark edilmeden içinizden geçebilir! - 5

Stojkovic, “Eğer cismin boyutu çok büyükse, kara delik içinde bulunduğu yapıyı çökertir” diyerek, bu tür olayların yalnızca küçük cisimlerde mümkün olabileceğini söylüyor.

Bilim insanlarından çarpıcı teori: Kara delikler fark edilmeden içinizden geçebilir! - 6

KARA DELİKLER VE GİZLİ TÜNELLER

Sıvı çekirdeği olmayan cisimlerden geçerken, ilkel kara delikler minik tüneller açabilir. Bu tünellerin asteroitlerde bulunması mümkün olabilir, ancak bilim insanları bu tür işaretleri bulmanın çok zor olduğunu kabul ediyor.

Stojkovic, “Bu işaretleri bulma şansı düşük olsa da, bu aramayı yapmak için çok fazla kaynak gerekmiyor ve potansiyel getirisi muazzam olabilir” diyor.

Bilim insanlarından çarpıcı teori: Kara delikler fark edilmeden içinizden geçebilir! - 7

İNSANLARI ETİKLER Mİ?

Peki, ilkel bir kara delik vücudunuzdan geçerse ne olur? Bilim insanları, böyle bir olayın gerçekleşme olasılığının çok düşük olduğunu ancak olursa, zarara yol açmayacağını belirtiyor. Kara delikler çok hızlı hareket ettiğinden, çevrelerine enerji aktaracak kadar zamanları olmaz.

Stojkovic, “Bir cisim ses hızından daha hızlı hareket ederse, moleküllerin tepki verecek zamanı olmaz,” diyerek, böyle bir olayın camdan geçen bir taş gibi, sadece bir delik bırakacağını söylüyor. 

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