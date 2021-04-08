Bilim insanlarından fizik kurallarını yeniden yazan keşif: Dünyada daha önce hiç bilinmeyen enerji kaynakları olabilir

Bununla birlikte, fizik kabul edilebilir evrensel bir çerçeveye sahip olmadığından, bazı fizikçiler beşinci bir temel kuvvetin olabileceğini kabul ediyor ve şimdi fizikçiler bunu kanıtlama imkanı bulduklarını açıkladı.

Beşinci temel kuvvet, evrendeki tüm nesnelerin ve parçacıkların birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini açıklıyor. Örneğin, yerçekimi nesnelerin yere düşmesine neden oluyor ve ağır nesneler yere yapıştırılmış gibi davranıyor.