Bilim insanlarından gizemli duyuru: 10 Nisan'da açıklanacak
ntv.com.tr
Avrupa Güney Gözlemevi yaptığı bir basın duyurusunda, 10 Nisan'da çığır açacak bir duyuru yapacaklarını açıkladı.
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Bilim insanları, 10 Nisan'da tüm dünyada eşzamanlı yapılacak basın toplantılarıyla önemli bir duyuru yapacaklarını açıkladı.
Avrupa Güney Gözlemevi duyurunun Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope-EHT) tarafından elde edilen ilk sonuçlarla ilgili olduğunu belirtti.
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Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da ilk kez bir karadeliğin fotoğrafının kamuoyuyla paylaşılacağı tahmin ediliyor.
Bilim insanları 2017 yılında 'Proje EHT' isimli proje kapsamında galaksinin merkezi Sagittarius A*'da bulunduğu belirtilen süper kütleli kara deliğin görüntülenmesi amacıyla küresel bir teleskop çalıştırmıştı.
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HUBBLE'IN GÖZÜNDEN EVRENİN DERİNLİKLERİNE YOLCULUK1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan ve bugüne kadar yüzbinlerce fotoğraf çeken Hubble Uzay Teleskobu, yakaladığı her kareyle karanlık evreni insanlık biraz daha görünür kıldı.
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4Yıldızlardan yayılan ışık, ışık hızıyla ilerliyor. Bu yüzden yıldızlara bakarken aslında geçmişe bakıyoruz.
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HUBBLE 'YABAN ÖRDEĞİ'Nİ GÖRÜNTÜLEDİ
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), parlak yıldızlarının "V" biçimi göç eden yaban ördeklerini andırdığı için "Yaban Ördeği Yıldız Kümesi" olarak adlandırılan "Messier 11" yıldız öbeğinin Hubble tarafından çekilen fotoğraflarından derlenen bir kolaj imajı yayımladı.
Bilinen en zengin ve kompakt yıldız kümelerinden biri olan Messier 11'in yaklaşık 220 milyon yaşında olduğu ve 2 bin 900 yıldıza ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor.
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6İşte 1 yıl sonra görevi Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin gelişmiş kızılötesi merceklerle donattığı James Webb Uzay Teleskobu'na bırakacak olan Hubble'dan bizleri zamanda geriye götüren efsaneleşmiş görüntüler...
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