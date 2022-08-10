Bilim insanlarından heyecan verici keşif: 395 ışık yılı uzaklıkta bebek gezegen bulundu

Haberler - ntv.com.tr 10.08.2022 - 16:13
ABD’de yer alan Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi (NRAO) tarafından yapılan açıklamada, gezegenin Atacama Büyük Milimetre Dizisi (ALMA) teleskobuyla tespit edildiği belirtildi. Buna göre teleskop, AS 209 yıldızının yakınında bir ışığın, yıldızın diskindeki hareketsiz bir gaz boşluğunda parlamasıyla bebek gezegeni tespit etti.
Florida Üniversitesi'nde astronomi profesörü olan ve çalışmanın baş yazarı Jaehan Bae, "Gezegen oluşumunu incelemenin en iyi yolu, gezegenleri oluşurken gözlemlemektir. Bunun güçlü teleskoplar sayesinde gerçekleştiği çok heyecan verici bir zamanda yaşıyoruz" diye konuştu.
Astrophysical Journal Letters adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları,bu tür keşiflerin gezegen atmosferlerinin nasıl geliştiği ve bir gezegen sisteminin en erken aşamalarında uyduların nasıl bir araya geldiği hakkında daha fazla bilgi vereceğini açıkladı.
Bununla birlikte, söz konusu öte gezegenin içinde bulunduğu yıldız sisteminin, Dünya'dan 395 ışık yılı uzaklıkta bulunduğu belirtildi. Ancak gök cisminin, ev sahibi yıldızından, Dünya ile Güneş’in arasındaki mesafeden 200 kat daha uzak olduğu aktarıldı.
Araştırmacılar, mevcut gezegen oluşumu teorileri kapsamında, gezegenlerin genellikle çok fazla gaz ve toz bulutu bulunan bölgelerde oluştuğunu varsaydıklarını söyledi. Buna karşın, bir yıldız sisteminin dış bölgelerinin, Kuiper Kuşağı’nda olduğu gibi daha küçük ve daha soğuk nesnelerle dolu olduğu ifade edildi. Bu nedenle A2 209 yıldızından bu kadar uzakta bir gezegeninin oluşumu araştırmacılarda şaşkınlığa neden oldu.
Kuiper Kuşağı, gezegenimizin iinde yer aldığı Güneş Sistemi'nin dış kenarında bulunan bir halkaya deniliyor. Bu halka uzay kayaları ve cüce gezegenlerden oluşuyor ve Neptün'ün yörüngesinin ötesine oturuyor.
Diğer taraftan, bilim insanları AS 209 diskinin yıldızından bu kadar uzakta bu büyüklükteki bir gezegeni nasıl destekleyebileceğine dair birkaç teorinin bulunduğunu söyledi. Bunlardan ilkini diskin uzak geçmişte, belki de bir tür gelgit bozulması nedeniyle yer çekimi açısından kararsız olduğu varsayımı oluşturuyor.
Ancak, araştırmacılar, yaptıkları son simülasyon çalışmalarının, bu tür kararsızlıkların yalnızca Jüpiter’in kütlesinin birkaç katı büyüklüğünde parçalar üretebileceğini gösterdiğini belirterek, söz konusu teorinin geçerli olamayacağını bildirdi. Ayrıca, AS 209'un diskinin nispeten küçük bir kütleye sahip olduğu ve gaz yüzeyi yoğunluk profiline ve orta düzlemdeki sıcaklığına bağlı olarak şu anda kararlı göründüğü belirtildi.
İkinci teori ise çakıl taşlarının öte gezegeninin büyümesine neden olabileceği varsayımına dayanıyor. Fakat, araştırmacılar şu anda bu durum gerçekleşebileceği birkaç senaryo bulmaya çalıştıklarını belirtti.
Bilim insanları ayrıca, yıldızı çevreleyen gazdaki basınç çarpmaları yoluyla bir araya gelmiş olabilecek dev bir gezegen oluşturmak için etrafta yeterli çakıl taşı olup olmadığını araştırdıklarını sözlerine ekledi.