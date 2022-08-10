Bilim insanlarından heyecan verici keşif: 395 ışık yılı uzaklıkta bebek gezegen bulundu

KEŞİF ŞAŞKINLIK YARATTI

Araştırmacılar, mevcut gezegen oluşumu teorileri kapsamında, gezegenlerin genellikle çok fazla gaz ve toz bulutu bulunan bölgelerde oluştuğunu varsaydıklarını söyledi. Buna karşın, bir yıldız sisteminin dış bölgelerinin, Kuiper Kuşağı’nda olduğu gibi daha küçük ve daha soğuk nesnelerle dolu olduğu ifade edildi. Bu nedenle A2 209 yıldızından bu kadar uzakta bir gezegeninin oluşumu araştırmacılarda şaşkınlığa neden oldu.