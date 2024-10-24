Bilim insanlarından ilk: Üçlü kara delik sistemi keşfedildi!

Kara delikler genellikle büyük kütleli yıldızların süpernova patlaması sonucu oluşuyor. Ancak, V404 Cygni sisteminde, süpernova sonrası yıldızların birbirinden kopması beklenirken, üçüncü yıldızın bu süreçte kaybolmadığı gözlemlendi.

Burdge, bu durumu "Bir uçurtmayı güçlü bir ip yerine bir örümcek ağıyla çektiğinizi düşünün" sözleriyle açıkladı. İçteki ikili sistemde çarpıcı bir olay olursa dıştaki yıldızın kaybolabileceğini belirtti.