Bilim insanlarından ilk: Üçlü kara delik sistemi keşfedildi!

Bilim insanları, ilk kez bir üçlü kara delik sistemi gözlemleyerek, kara deliklerin beklenenden farklı şekillerde oluşabileceğini keşfetti. V404 Cygni adlı sistemde, süpernova patlaması sonrası yıldızların kaybolması beklenirken, üçüncü bir yıldızın varlığı saptandı.

Bilim insanlarından ilk: Üçlü kara delik sistemi keşfedildi! - 1

Bilim insanları, ilk kez üçlü bir kara delik sistemi gözlemledi.  Araştırma ekibi kara deliklerin bilinenden farklı şekillerde oluşabileceğine dair önemli bulgular elde etti.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Kevin Burdge liderliğindeki ekip, Dünya'dan 8 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan V404 Cygni adlı sistemi inceleyerek, burada bir üçüncü yıldızın varlığını saptadı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bilim insanlarından ilk: Üçlü kara delik sistemi keşfedildi! - 2

Kara delikler genellikle büyük kütleli yıldızların süpernova patlaması sonucu oluşuyor. Ancak, V404 Cygni sisteminde, süpernova sonrası yıldızların birbirinden kopması beklenirken, üçüncü yıldızın bu süreçte kaybolmadığı gözlemlendi.

Burdge, bu durumu "Bir uçurtmayı güçlü bir ip yerine bir örümcek ağıyla çektiğinizi düşünün" sözleriyle açıkladı. İçteki ikili sistemde çarpıcı bir olay olursa dıştaki yıldızın kaybolabileceğini belirtti.

Bilim insanlarından ilk: Üçlü kara delik sistemi keşfedildi! - 3

Ekip, Avrupa Uzay Ajansı'na ait Gaia uzay aracının 10 yıllık verilerini inceleyerek, üçüncü yıldızın 70 bin yılda bir kara deliğin etrafında döndüğünü buldu. Bu, üçlü bir kara delik sisteminin varlığını kanıtlayan ilk gözlem oldu.

Bilim insanlarından ilk: Üçlü kara delik sistemi keşfedildi! - 4

Araştırma, V404 Cygni'nin "nazik" bir süreçle oluştuğunu öne sürüyor. Simülasyonlar, sistemde süpernova patlaması yaşanmadığını ve kara deliğin "doğrudan çökme" yoluyla meydana geldiğini gösteriyor. Böylece, yıldızların patlama yaşamadan sadece içine çökmesi sonucu kara delik oluşabileceği kanıtlanmış oldu.

Bilim insanlarından ilk: Üçlü kara delik sistemi keşfedildi! - 5

Burdge, bulguların kara delik evrimi açısından heyecan verici olduğunu ve başka üçlü sistemlerin olup olmadığını araştırmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, sistemdeki uzaktaki yıldızın ömrünün kırmızı dev evresine geçtiği tespit edildi; bu da V404 Cygni'nin yaklaşık 4 milyar yıl önce oluştuğunu gösteriyor.

DAHA FAZLA GÖSTER