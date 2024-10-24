Bilim insanlarından ilk: Üçlü kara delik sistemi keşfedildi!
Bilim insanları, ilk kez bir üçlü kara delik sistemi gözlemleyerek, kara deliklerin beklenenden farklı şekillerde oluşabileceğini keşfetti. V404 Cygni adlı sistemde, süpernova patlaması sonrası yıldızların kaybolması beklenirken, üçüncü bir yıldızın varlığı saptandı.
Bilim insanları, ilk kez üçlü bir kara delik sistemi gözlemledi. Araştırma ekibi kara deliklerin bilinenden farklı şekillerde oluşabileceğine dair önemli bulgular elde etti.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Kevin Burdge liderliğindeki ekip, Dünya'dan 8 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan V404 Cygni adlı sistemi inceleyerek, burada bir üçüncü yıldızın varlığını saptadı.