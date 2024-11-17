Bilim insanlarından kritik açıklama: Manyetik Kuzey Kutbu hızla Rusya'ya doğru ilerliyor!

Bu hareketlilik, GPS sistemlerinden akıllı telefonlardaki pusula işlevine kadar birçok teknolojiyi etkiliyor. Ayrıca askeri ve navigasyonel sistemlerde de kritik bir rol oynuyor. Dünya Manyetik Modeli, bu değişimleri izlemek için ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ile iş birliği içinde geliştiriliyor.