Bilim insanlarından kritik açıklama: Manyetik Kuzey Kutbu hızla Rusya'ya doğru ilerliyor!

Bilim insanları, Manyetik Kuzey Kutbu'nun Rusya'ya doğru ilerlediğini ve hareket hızının son yıllarda önemli ölçüde değiştiğini açıkladı. Araştırmacılar bu hareketliliğn Dünya'nın manyetik alanındaki karmaşık değişimlerin bir sonucu olduğunu belirtti.

Bilim insanlarından kritik açıklama: Manyetik Kuzey Kutbu hızla Rusya'ya doğru ilerliyor! - 1

Bilim insanları, yüksek Arktik bölgesinde Manyetik Kuzey Kutbu'nda beklenmedik bir hareketlilik tespit etti ve kutbun daha önce görülmemiş bir şekilde Rusya'ya doğru ilerlediğini duyurdu. 

Manyetik Kuzey Kutbu, pusula iğnelerinin yöneldiği nokta olup, sabit olan coğrafi Kuzey Kutbu'ndan farklı bir konuma sahip. Dünya’nın manyetik alanlarındaki değişim, Manyetik Kuzey Kutbu'nun yer değiştirmesine neden oluyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bilim insanlarından kritik açıklama: Manyetik Kuzey Kutbu hızla Rusya'ya doğru ilerliyor! - 2

"GELECEK HAREKETLERİ TAHMİN ETMEK ZOR"

Britanya Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan (BGS) Dr. William Brown, Dünya’nın manyetik alanını oluşturan ana etkenin, gezegenin çekirdeğinde dolaşan erimiş demir olduğunu belirtti. Dr. Brown, "Bu kaotik ve çalkantılı yapıyı izlemek mümkün, ancak gelecekteki hareketlerini kesin olarak tahmin etmek oldukça zor" dedi.

Bilim insanlarından kritik açıklama: Manyetik Kuzey Kutbu hızla Rusya'ya doğru ilerliyor! - 3

HIZI YILLAR İÇİNDE DEĞİŞİYOR

Dr. Brown’a göre, Manyetik Kuzey Kutbu 1600’lerden 1990’lara kadar yılda yaklaşık 10-15 kilometre ilerledi. Ancak 1990’larda Arktik Okyanusu’na sürüklenen kutup, 2000’lerin başında yılda 55 kilometreye kadar hızlandı. Son 5 yılda ise bu hız yılda yaklaşık 25 kilometreye kadar düştü.

Bilim insanlarından kritik açıklama: Manyetik Kuzey Kutbu hızla Rusya'ya doğru ilerliyor! - 4

Bu hareketlilik, GPS sistemlerinden akıllı telefonlardaki pusula işlevine kadar birçok teknolojiyi etkiliyor. Ayrıca askeri ve navigasyonel sistemlerde de kritik bir rol oynuyor. Dünya Manyetik Modeli, bu değişimleri izlemek için ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ile iş birliği içinde geliştiriliyor.

Bilim insanlarından kritik açıklama: Manyetik Kuzey Kutbu hızla Rusya'ya doğru ilerliyor! - 5

KAYNAĞI ERİMİŞ DEMİR VE ISI

 Manyetik alanın kaynağı, Dünya’nın dış çekirdeğinde bulunan ve gezegenin merkezinden gelen ısı nedeniyle hareket eden erimiş demir.

Bu sıvı metalin akışı, manyetik kutbun konumunu doğrudan etkiliyor. Dr. Brown, "Bu hareketleri kesin olarak tahmin etmek mümkün değil, ancak sürekli izleme ve modelleme ile önemli veriler elde ediyoruz" diye ekledi.

Bilim insanlarından kritik açıklama: Manyetik Kuzey Kutbu hızla Rusya'ya doğru ilerliyor! - 6

BGS, yer istasyonları ve uydulardan oluşan bir ağ kullanarak Dünya’nın manyetik alanını haritalandırıyor.

Yeni Dünya Manyetik Modeli’nin Aralık ayında yayımlanması planlanıyor ve bu model, teknolojik sistemlerin doğruluğunu artırmak için kullanılacak. 

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