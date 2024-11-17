Bilim insanlarından kritik açıklama: Manyetik Kuzey Kutbu hızla Rusya'ya doğru ilerliyor!
Bilim insanları, Manyetik Kuzey Kutbu'nun Rusya'ya doğru ilerlediğini ve hareket hızının son yıllarda önemli ölçüde değiştiğini açıkladı. Araştırmacılar bu hareketliliğn Dünya'nın manyetik alanındaki karmaşık değişimlerin bir sonucu olduğunu belirtti.
Bilim insanları, yüksek Arktik bölgesinde Manyetik Kuzey Kutbu'nda beklenmedik bir hareketlilik tespit etti ve kutbun daha önce görülmemiş bir şekilde Rusya'ya doğru ilerlediğini duyurdu.
Manyetik Kuzey Kutbu, pusula iğnelerinin yöneldiği nokta olup, sabit olan coğrafi Kuzey Kutbu'ndan farklı bir konuma sahip. Dünya’nın manyetik alanlarındaki değişim, Manyetik Kuzey Kutbu'nun yer değiştirmesine neden oluyor.