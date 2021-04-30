Bilim insanlarından 'Mars vebası' uyarısı: Kızıl Gezegen’den alınan örneklerin Dünya'ya getirilmesi yıkıcı bir pandemiye neden olabilir

NASA'nın açıklamasına göre Mars'ın bozulmamış örneklerini Dünya'ya geri döndürmek, nesillerdir bilim insanlarının en büyük hayallarinden bir oldu. Ancak, Mars’tan alınan örneklerin, Dünya için oldukça büyük riskler taşıdığını iddia eden bir grup bilim insanı tarafından kurulan Uluslararası Mars Numune Dönüşüne Karşı Komite’de (ICAMSR) yer alan Dr. Gilbert Levin bu konuda pek hevesli değil.