Bilim insanlarından "Süper Flare" uyarısı: "Felakete hazırlıklı olmalıyız"
Yeni yapılan bir araştırmaya göre, elektrik şebekelerini ve uyduları yok edebilecek Süper Flare (süper parlama) düşünüldüğünden çok daha yaygın yaşanmaya başladı. Bilim insanları, milyarlarca atom bombasından daha güçlü olabilecek yıkıcı bir güneş parlamasına maruz kalmanın çoktan zamanı geldiği konusunda uyardı.
Bilim insanları, Dünya'nın milyarlarca atom bombasından daha güçlü olabilecek yıkıcı bir "Süper Flare" (süper parlama) maruz kalma zamanının çoktan geldiğini belirterek uyardı.
Yapılan yeni araştırmalar süper parlamaların düşündüğünden çok daha sık gerçekleştiğini ortaya koydu ve bu olayların elektrik şebekeleri ile uydu sistemlerini yok edebilecek kapasiteye sahip olduğunu gösterdi.