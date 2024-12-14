Bilim insanlarından "Süper Flare" uyarısı: "Felakete hazırlıklı olmalıyız"

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, elektrik şebekelerini ve uyduları yok edebilecek Süper Flare (süper parlama) düşünüldüğünden çok daha yaygın yaşanmaya başladı. Bilim insanları, milyarlarca atom bombasından daha güçlü olabilecek yıkıcı bir güneş parlamasına maruz kalmanın çoktan zamanı geldiği konusunda uyardı.

Bilim insanlarından "Süper Flare" uyarısı: "Felakete hazırlıklı olmalıyız" - 1

Bilim insanları, Dünya'nın milyarlarca atom bombasından daha güçlü olabilecek yıkıcı bir "Süper Flare" (süper parlama) maruz kalma zamanının çoktan geldiğini belirterek uyardı.

Yapılan yeni araştırmalar süper parlamaların düşündüğünden çok daha sık gerçekleştiğini ortaya koydu ve bu olayların elektrik şebekeleri ile uydu sistemlerini yok edebilecek kapasiteye sahip olduğunu gösterdi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bilim insanlarından "Süper Flare" uyarısı: "Felakete hazırlıklı olmalıyız" - 2

Günümüzde, süper parlamaların her bin ila 10 bin yılda bir yaşandığı düşünülürken, yeni yapılan araştırmalar bu tür olayların aslında her 100 yılda bir meydana geldiğini gösterdi.

Bu durum, Dünya'nın yakın bir gelecekte oktilyon joule (27 sıfırlı bir sayı) enerji salan büyük bir güneş patlamasıyla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

Bilim insanlarından "Süper Flare" uyarısı: "Felakete hazırlıklı olmalıyız" - 3

Max Planck Enstitüsü'nden Dr. Natalie Krivova, "Yeni veriler, güneşin doğal aktivitesinin bir parçası olarak süper parlamaların çok daha sık olduğunu ortaya koyuyor" dedi. 

NASA'nın Kepler teleskobu aracılığıyla 56 bin 450 yıldızdan elde edilen veriler, süper parlamaların her 100 yılda bir meydana geldiğini gösterdi. Önceki çalışmalar, bu olayların çok daha nadir olduğunu öne sürmüştü.

Bilim insanlarından "Süper Flare" uyarısı: "Felakete hazırlıklı olmalıyız" - 4

Bu tür güneş fırtınaları, küresel iletişimi kesebilir, elektrik şebekelerine aşırı yük bindirebilir ve uydu sistemlerini yörüngelerinden çıkarabilir. 1989'da Kanada'da yaşanan büyük bir güneş fırtınası, 9 saatlik enerji kesintisine yol açmıştı.

Güneş'ten gelebilecek bu tür felaketlere karşı hazırlıklı olmak için Avrupa Uzay Ajansı, 2031'de güneş fırtınalarını erken tespit edecek bir uydu fırlatmayı planlıyor. Bu uydu, güneş patlamalarını tespit ederek, enerji şebekelerinin kapatılması ve uydu sistemlerinin korunması için zaman kazandıracak.

Bilim insanlarından "Süper Flare" uyarısı: "Felakete hazırlıklı olmalıyız" - 5

SÜPER FLARE NEDİR?

Süper flare (veya süper parlama), Güneş'in ya da diğer yıldızların, normal güneş fırtınalarına göre çok daha büyük bir enerji patlaması gerçekleştirdiği olaylardır.

Bu patlamalar, yıldızın yüzeyinden ve atmosferinden devasa miktarda enerji ve yüksek enerjili parçacıklar salınmasına neden olur. Süper flare'ler, genellikle güneş fırtınaları veya güneş patlamaları olarak adlandırılan olaylardan çok daha şiddetlidir ve çok daha fazla radyasyon yayabilirler.

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