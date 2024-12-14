Bilim insanlarından "Süper Flare" uyarısı: "Felakete hazırlıklı olmalıyız"

Günümüzde, süper parlamaların her bin ila 10 bin yılda bir yaşandığı düşünülürken, yeni yapılan araştırmalar bu tür olayların aslında her 100 yılda bir meydana geldiğini gösterdi.

Bu durum, Dünya'nın yakın bir gelecekte oktilyon joule (27 sıfırlı bir sayı) enerji salan büyük bir güneş patlamasıyla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.