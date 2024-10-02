Bilim insanlarından yedi yıl süren çalışma: "Negatif zamanın" kanıtı bulundu!
Toronto Üniversitesi'nden bir ekip, fotonların atomlarla etkileşimleri sırasında "negatif zaman" geçirdiğini iddia eden bir keşif yaptı. Yedi yıl boyunca süren çalışmada fotonların hareketlerini inceleyen bilim insanları, bazı fotonların geçiş süresinin atomların uyarım süresi bitmeden sona erdiğini keşfetti.
Toronto Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, atom uyarımını anlamak amacıyla fotonların (ışığın parçacıkları) davranışlarını yedi yıl boyunca inceledikten sonra "negatif zaman" kavramını keşfetiklerin iddia etti.
Bu, bir malzemenin emdiği fotonların, içindeki atomlarla etkileşimleri nedeniyle malzemeden çıkmadan önce bir zaman gecikmesi (grup gecikmesi olarak da bilinir) yaşadığı yer.
Foton, Modern Fizik'te ışık, radyo dalgaları gibi elektromanyetik radyasyonu içeren Elektromanyetik Alan kuantumu yani ışığın temel birimidir.