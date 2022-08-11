Bilim insanlarından yeni keşif: Kıtalar 3,5 milyar yıl önce meteorların Dünya'yı bombalamasıyla oluştu

DÜNYANIN MİLYARLARCA YILDIR DEĞİŞMEDEN KALAN PARÇASI

Bilim insanlarının bildirdiğine göre yaşının 2,9 milyar ile 3,6 milyar arasında olduğu tahmin edilen Pilbara Kratonu, Dünya'nın kabuğunun milyarlarca yıldır bozulmadan kalan bir kısmını oluştururken, diğer parçalar kopup diğer kıtaları oluşturmak üzere hareket etti. Zirkonun bileşimi ise Pilbara Kratonu'nun nasıl oluştuğu hakkında bilgi verdi.