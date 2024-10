Bilim insanlarından yeni keşif: Mars'ta eskiden yaşam var mıydı?

YAŞAMI DESTEKLEDİĞİNE DAİR KANITLAR ARIYOR

Mars yüzeyi şu anda soğuk ve yaşam için uygun olmasa da, NASA'nın robotik misyonları gezegenin uzak geçmişte yaşamı desteklemiş olabileceğine dair kanıtlar arıyor.

Araştırmacılar Curiosity'deki aletleri kullanarak Gale kraterinde bulunan karbonca zengin minerallerin izotopik bileşimini analiz ettiler ve Kızıl Gezegen'in eski ortamını şekillendiren iklimsel değişikliklere dair yeni bilgiler sundular.

Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayınlanan araştırmanın baş yazarı David Burtt, "Bu karbonatların izotop değerleri aşırı miktarda buharlaşmaya işaret ediyor ve bu karbonatların muhtemelen sadece geçici sıvı suyu destekleyebilecek bir iklimde oluştuğunu gösteriyor. Örneklerimiz Mars yüzeyinde yaşamın (biyosfer) bulunduğu eski bir ortamla tutarlı değil, ancak bu durum bir yeraltı biyosferi veya bu karbonatlar oluşmadan önce başlayıp sona eren bir yüzey biyosferi olasılığını ortadan kaldırmıyor." dedi.