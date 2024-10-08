Bilim insanlarından yeni keşif: Mars'ta eskiden yaşam var mıydı?

Bilim insanları milyarlarca yıl önce Mars'ın atmosferinin nehirler, göller ve hatta belki de okyanuslar oluşturacak kadar yoğun ve sıcak olduğunu düşünüyor.

Gezegen soğuyup küresel manyetik alanını kaybettikçe, güneş rüzgarı ve güneş fırtınaları gezegenin atmosferinin önemli bir kısmını uzaya doğru aşındırarak Mars'ı bugün gördüğümüz soğuk ve kurak bir çöle dönüştürdü.