Bilim insanlarını şaşırtan vaka: Beyninin yüzde 90'ı olmayan adam!

"BİLİNÇ TEKRAR ÖĞRENİLİYOR"

Cleeremans bu durumu "Beyin, bilinçle doğmuyor. Bilinç tekrar tekrar öğreniliyor. Daha sade bir ifadeyle; beyin, bir şekilde yaşamanın ve öğrenmenin yolunu buluyor" ifadeleriyle açıklıyor.

Beynin sürekli ve bilinçsizce kendi etkinliğini kendisine yeniden tanımlamayı öğrendiğini ve bu açıklamaların bilinçli deneyimin temelini oluşturduğunu iddia ediyor.