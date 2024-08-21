Bilim insanlarını şaşırtan vaka: Beyninin yüzde 90'ı olmayan adam!
Beyninin yüzde 90'ı eksik olmasına rağmen nispeten normal ve sağlıklı bir hayat yaşayan bir adam, bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Bu durum beyin ve bilinç hakkında mevcut anlayışların sorgulanmasıyla bilim dünyasında geniş bir etki yarattı.
Beynimizin yalnızca yüzde 10'unu kullandığımız efsanesi bilim insanları tarafından kesin bir dille çürütüldü, ancak beyin hakkında hâlâ bilmediğimiz çok şey var.
Bilim insanlarının onlarca yıldır kafasını karıştıran bir vaka da bunların başında geliyor.