Bilim kurgu fimlerinin kahramanıydı artık gerçeklik oldu. Sürücüsüz taksi yolculuğu başlıyor
06.01.2026 10:36
AFP
Uber "Robot Taksileri" San Francisco'daki ana merkezinde yaptığı programla tanıttı. Araç paylaşım platformunda artık robot taksiler de var.
ROBOT TAKSİLER SAN FRANCİSCO SOKAKLARINDA
Uber, rakibi Waymo ile birlikte paylaştığı San Francisco'daki yönetim merkezinde düzenlediği etkinlikte platformuna robot taksiyi eklediğini duyurdu.
Uber robot taksileri otonom sürüş teknolojisi firması Nuro, elektrikli araç üreticisi Lucid ve yapay zeka çip devi Nvidia tarafından destekleniyor.
KONFORLU YOLCULUK ROBOT TAKSİDE
Altı yolcu kapasiteli ve Uber tasarımına benzer bir kabin içi sürüş deneyimi sunan Lucid Gravity robot takside, koltuk ısıtıcıları, iklimlendirme ve müzik gibi özellikleri kontrol etmelerini sağlayan etkileşimli ekranlar bulunacak ve yolcuların destek ekipleriyle iletişime geçmeleri veya araçların kenara çekilmesini emretme imkanı bulunuyor.
ROBOT TAKSİYE İLGİ ARTTI
Robot taksilerin yol testleri geçen ay başladı ve önlem olarak sürücü koltuğunda insanlar bulunuyor. Uber'in robot taksi hizmeti, Kaliforniya'daki düzenleyici kurumlardan onay alınması halinde bu yılın sonlarına doğru başlaması bekleniyor.
Uber'in rakibi Waymo robot taksilerine San Francisco'da ilgi giderek artıyor. Hatta San Francisco'nun turistik aktivitlerinden biri haline geldi. Waymo'nun bölgedeki araç filosunun 800'den fazla olduğu tahmin ediliyor.