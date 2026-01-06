Bilim kurgu fimlerinin kahramanıydı artık gerçeklik oldu. Sürücüsüz taksi yolculuğu başlıyor

Altı yolcu kapasiteli ve Uber tasarımına benzer bir kabin içi sürüş deneyimi sunan Lucid Gravity robot takside, koltuk ısıtıcıları, iklimlendirme ve müzik gibi özellikleri kontrol etmelerini sağlayan etkileşimli ekranlar bulunacak ve yolcuların destek ekipleriyle iletişime geçmeleri veya araçların kenara çekilmesini emretme imkanı bulunuyor.