Bill Gates 400 milyar dolara mal olan hatasını açıkladı
ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates, kariyeri boyunca yaptığı en büyük hatayı açıkladı.
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1Geçtiğimiz dönemde piyasa değeri 1 milyar doların üzerine çıkan Microsoft'u kuran isim olan ve son birkaç yıla kadar dünyanın en zengin ismi olan Bill Gates, profesyonel hayatında yaptığı en büyük hatayı açıkladı.
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2Dünyanın en zengin insanı olma unvanını Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a kaptıran Gates, en büyük hatası olarak Android'in kuruluşuna tepkisiz kalması ve Microsoft'un kendi mobil işletim sistemi için yeteri kadar ısrarcı olmamasını gösterdi.
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Bir dönem Windows işletim sistemine ev sahipliği yapan telefonlara ciddi yatırım yapan şirket istediği seviyelere ulaşamadığı gerekçesiyle geçtiğimiz dönemde bu projenin fişini çekmişti.
Bill Gates'in bu hatasının 400 milyar dolara mal olduğu hesaplanıyor.
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5Teknoloji devi Microsoft'u kuran Gates, servetini bu şirket ile yakaladığı başarıya borçlu. Gates son yıllarda zamanını ve servetini hayır işlerine harcıyor.
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6Genelde hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı seven çift beraber kurdukları Bill ve Melinda Gates Vakfı’yla yaptıkları çalışmalarla objektiflere yansıyor.
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7Çiftin ceplerinden ödedikleri 19 milyar dolar ile kurdukları vakıf, aids, hiv, çocuk felci ve fakirlikle mücadele konularında çalışmalar yapıyor.
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8Bill Gates son 17 yılın en büyük bağışını yaptı. Ünlü iş adamı Microsoft’taki hisselerinin yüzde 5’ini kendisi ve eşi adına kurduğu Bill&Melinda Gates vakfına bağışladı.
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Bill Gates’in kuruluşundan bu yana Bill&Melinda Gates vakfına 50 milyar dolar bağışladığı hesaplanıyor.
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Ekonomi ve Bilgisayar Bilimleri mezunu olan Melinda, Bill ile tanışma hikayelerini şu sözler ile anlatmıştı:
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“Bir gün Microsoft’un otoparkında karşılaştık ve kısa bir sohbet etme şansımız oldu. Konuşmanın sonunda bana 2 hafta sonra Cumartesi akşamı birlikte yemeğe çıkmak için uygun olup olmadığımı sordu. Bu kadar ileri bir tarihte müsait olup olmadığımı bilmediğimi söyleyerek güldüm. Birkaç saat sonra beni aradı ve bu akşam için yemeğe davet etti ve ben de kabul ettim. Hikayemiz böyle başladı.”