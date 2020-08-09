Bill Gates: Corona virüs zengin ülkelerde 2021 yılında bitecek

200’ün üzerinde ülkede ve bölgeden görülen yeni tip corona virüs(Covid-19) pandemisi nedeniyle vaka sayısı 20 milyona, ölü sayısı ise 730 bine yaklaştı. Tüm dünya dört gözle pandemiyi sonlandıracak aşının bulunmasını beklerken, ABD’li milyarder iş insanı Bill Gates’ten küresel salgının zengin ve falkir ülkelerde aynı anda sonlanamayacağı uyarısı yapıldı.

Wired dergisine açıklamalarda bulunan Gates, “Covid-19 ile ilgli yapılan bilimsek çalışmalar aslında oldukça etkileyici. Öyle hissediyorum ki, zengin ülkelerde pandemi 2021’in sonuna kadar bitecek, dünyanın geri kalanında ise salgının sona ermesi 2022’in son aylarında gerçekleşek” dedi.

Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla corona virüse karşo tıbbi araştırma ve aşı programlarını finanse eden Gates, bununla birlikte tahmini gerçekleşse bile salgının tüm ülklerdeki ekonomik büyüme, çocuk felci ve HIV ile mücadelede ilerleme açısından yıllar öncesine götürdüğünün farkında olduğunu söyledi.

Çin ve Rusya konusundaki endişelerini de dile getiren Gates, buradaki aşı geliştirme çabalarında çok büyük bir baskı olduğunu, düzenleyicilerin aşıların güvenli ve verimli olduğunu bilmeden insanlara verilmesine izin verebileceğini söyledi.

Ancak Gates, ölçek ve üretim sorunları nedeniyle, geliştirilmekte olan bazı aşıların muhtemelen yalnızca daha zengin ülkelerde etkili olacağını belirtti.