Bill Gates: Corona virüs zengin ülkelerde 2021 yılında bitecek

Dünyanın en zengin insanlarından olan Microsoft’un kurucu Bill Gates, tüm dünyada yaklaşık 730 bin kişinin ölümüne yol açan yeni tip corona virüs pandemisinin ne zaman biteceğine ilişkin tahminlede bulundu. Gates, küresel salgının zengin ve fakir ülkeler için aynı anda sona ermesinin mümkün olmadığını söyledi.

ntv.com.tr 09.08.2020 - 12:11

Bill Gates: Corona virüs zengin ülkelerde 2021 yılında bitecek - 1

Z"ENGİN VE FAKİR ÜLKERDE PANDEMİ AYNI ANDA BİTMEYECEK"

200’ün üzerinde ülkede ve bölgeden görülen yeni tip corona virüs(Covid-19) pandemisi nedeniyle vaka sayısı 20 milyona, ölü sayısı ise 730 bine yaklaştı. Tüm dünya dört gözle pandemiyi sonlandıracak aşının bulunmasını beklerken, ABD’li milyarder iş insanı Bill Gates’ten küresel salgının zengin ve falkir ülkelerde aynı anda sonlanamayacağı uyarısı yapıldı.

Bill Gates: Corona virüs zengin ülkelerde 2021 yılında bitecek - 2

Wired dergisine açıklamalarda bulunan Gates, “Covid-19 ile ilgli yapılan bilimsek çalışmalar aslında oldukça etkileyici. Öyle hissediyorum ki, zengin ülkelerde pandemi 2021’in sonuna kadar bitecek, dünyanın geri kalanında ise salgının sona ermesi 2022’in son aylarında gerçekleşek” dedi.

Bill Gates: Corona virüs zengin ülkelerde 2021 yılında bitecek - 3

"SALGIN TÜM DÜNYAYI ONLARCA YIL GERİYE GÖTÜRDÜ"

Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla corona virüse karşo tıbbi araştırma ve aşı programlarını finanse eden Gates, bununla birlikte tahmini gerçekleşse bile  salgının tüm ülklerdeki ekonomik büyüme, çocuk felci ve HIV ile mücadelede ilerleme açısından yıllar öncesine götürdüğünün farkında olduğunu söyledi.

Bill Gates: Corona virüs zengin ülkelerde 2021 yılında bitecek - 4

ÇİN VE RUSYA UYARISI

Çin ve Rusya konusundaki endişelerini de dile getiren Gates, buradaki aşı geliştirme çabalarında çok büyük bir baskı olduğunu, düzenleyicilerin aşıların güvenli ve verimli olduğunu bilmeden insanlara verilmesine izin verebileceğini söyledi.

Bill Gates: Corona virüs zengin ülkelerde 2021 yılında bitecek - 5

TRUMP'A ELEŞTİRİ

Bununla birlikte,  Gates, ABD’nin test sistemini sert bir şekilde eleştirerek Başkan Donald Trump ve yönetiminin durumu eleş alış şekline dair hayal kırıklığını dile getirdi.
Bill Gates: Corona virüs zengin ülkelerde 2021 yılında bitecek - 6
Ancak Gates, ölçek ve üretim sorunları nedeniyle, geliştirilmekte olan bazı aşıların muhtemelen yalnızca daha zengin ülkelerde etkili olacağını belirtti.
Bill Gates: Corona virüs zengin ülkelerde 2021 yılında bitecek - 7

"5 YIL DAHA SABIRLI OLMALIYIZ"

Öte yandan 64 yaşındaki iş insanı, "Aşı ve tedavi çalışmaları oldukça iyi, bu inovasyon nedeniyle karamsar olamanıza gerek yok. Doğal bağışıklık oluşanan kadar 5 yıl boyunca bu hastalık ara ara ortaya çıkacak. Fakat, hem hayvan deneylerinden, hem de 1. Klinik testlerinden alınan veriler hastalığın aşı ile önlenebileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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