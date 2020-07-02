Bill Gates corona virüsün hızlı yayılmasının sorumlusunu açıkladı

Bill Melinda Gates Vakfı ile beraber corona virüs ile mücadelede 300 milyon doların üzerinde bağışta bulunan Bill Gates salgın ile mücadele ile ilgili ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

ntv.com.tr 02.07.2020 - 07:37

Bill Gates corona virüsün hızlı yayılmasının sorumlusunu açıkladı - 1

Dünyanın en zengin ikinci insanı unvanını elinde bulunduran, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, corona virüs salgını hakkında yeni açıklamalarda bulundu. 

Bill Gates corona virüsün hızlı yayılmasının sorumlusunu açıkladı - 2

Gates özellikle ABD'nin COVID-19 salgını karşısındaki tavrını sert şekilde eleştirdi. Gates, ABD'den beklenen liderliği bu konuda ortaya koyamadığını ve yeterli koordinasyon kuramadığını iddia etti. 

Bill Gates corona virüsün hızlı yayılmasının sorumlusunu açıkladı - 3

BGR'de yer alan habere göre, virüsün ABD'de hızla yayılmasının nedenlerinden bir tanesinin sosyal medyadaki sahte bilgi olduğunun altını çizen Gates Facebook ve benzeri platformların COVID-19 hakkında yanlış bilgiyle mücadelede etkisiz kaldığı görüşünü dile getirdi. 

 

Bill Gates corona virüsün hızlı yayılmasının sorumlusunu açıkladı - 4

Salgının ilk günlerinden bu yana zaman zaman ortaya çıkan komplo teorilerinde Bill Gates'in adı sık sık geçmiş ve COVID-19'un Gates tarafından ortaya çıkartıldığı bile iddia edilmişti. 

Bill Gates corona virüsün hızlı yayılmasının sorumlusunu açıkladı - 5

ABD Başkanı Trump’ın bir dönem danışmanlığı yapan Roger Stone, katıldığı bir programda ilginç iddialar ortaya atmıştı. 

Bill Gates corona virüsün hızlı yayılmasının sorumlusunu açıkladı - 6

New York Post’ta yer alan habere göre Stone küresel bir soruna dönüşen corona virüs salgınının yaratılmasında Bill Gates’in parmağı olabileceğini iddia etmişti. 

Bill Gates corona virüsün hızlı yayılmasının sorumlusunu açıkladı - 7

“Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık” ifadelerini kullanan Roger Stone, Gates'in insanlara mikroçip takmak için salgını kullandığını iddia etmişti. 

Bill Gates corona virüsün hızlı yayılmasının sorumlusunu açıkladı - 8

BİLL GATES'TEN CORONA VİRÜS İDDİASI 

Salgına karşı mücadele kapsamıda milyonlarca dolar bağış yapan Bill & Melinda Gates Vakfı Başkanı olan Bill Gates corona virüs ve etkileri hakkında geçtiğimiz günlerde yeni açıklamalarda bulunmuştu. 

Bill Gates corona virüsün hızlı yayılmasının sorumlusunu açıkladı - 9

Corona virüse karşı verilen mücadele hakkındaki görüşleri sorulan Gates'in Financial Times’a yaptığı açıklama da oldukça dikkat çekici. 

Bill Gates corona virüsün hızlı yayılmasının sorumlusunu açıkladı - 10

Daha önceki yıllarda salgın hastalıkların insanoğlunun en büyük sorunu olduğu iddiasını farklı platformlarda dile getiren Gates corona virüsü insanların hayatlarında yaşadıkları en büyük olay olarak nitelendirdi. 

Bill Gates corona virüsün hızlı yayılmasının sorumlusunu açıkladı - 11

Bu salgından devletlerin de ders çıkaracağını belirten Gates bu kapsamda erken uyarı sistemlerinin de hayatımıza girmesini beklediğini belirtti. Gates ayrıca gerekli önlemler daha önce alınsaydı bugün harcadığımız trilyonlarca doların harcanmasına gerek kalmayacağını öne sürdü. 

Bill Gates corona virüsün hızlı yayılmasının sorumlusunu açıkladı - 12

Corona virüs benzeri bir salgının her 20 yılda bir karşımıza çıkabileceğini belirten Gates şu an yaşadığımız durumdan ders çıkarıldığına ve gelecekte benzer bir durumda daha hazırlıklı konumda olacağımıza inandığının altını çizdi. 

Bill Gates corona virüsün hızlı yayılmasının sorumlusunu açıkladı - 13

Bill Gates corona virüs salgınından yıllar önce gezegenimizin böyle bir sorun ile karşı karşıya kalabileceğini belirtmişti. 

Bill Gates corona virüsün hızlı yayılmasının sorumlusunu açıkladı - 14

"Dünya, savaş için hazırlandığı ciddiyetle pandemi için hazırlanmalı" diyen Gates'in iddiasına göre kontrol edilemeyen bir bilim insanı, laboratuvarda çiçek hastalığının daha ölümcül bir formuna dönüştürebilir iddiasında bulunmuştu. 

Bill Gates corona virüsün hızlı yayılmasının sorumlusunu açıkladı - 15
Gates, daha önce yaptığı açıklamada salgına karşı aşının 18 ay içerisinde hazır olacağını tahmin ettiğini belirtmişti.

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