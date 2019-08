Bill Gates en sevdiği kitabı açıkladı

4. "İki yıl sonra olacak değişiklikleri her zaman abartıyor, 10 sene sonrakileri de küçümsüyoruz. Hareketsizliğin sizi uyuşturmasına izin vermeyin."

11. "100 milyar dolarım var... Önümüzdeki 100 sene içinde her gün 3 milyon dolar harcayabileceğimi farkında mısınız? Bu da, eğer tek kuruş kazanmazsam."

22. "Her çocuğu inanılmaz bir yolla eğitmiyorsak, her şehir temizlenmemişse, yapacağımız şeyler hiç de az değildir."

39. "Her zaman kendimize söylüyoruz. 'Yenilik yapmak zorundayız. Bir atılımla ortaya çıkmalıyız.' Aslında varolan yazılımı kullandıkça bize hiçbir şey ödemiyorsunuz. Sadece yaptığımız yenilikler için ödeme yapılıyor."

The Wall Street Journal için bir makale kaleme alan 63 yaşındaki Gates, bugüne kadar yaptığı en iyi yatırımın Gavi, the Vaccine Alliance; the Global Fund için yaptığı 10 milyar dolar olduğunu açıkladı.