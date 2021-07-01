Bill Gates hakkında yeni iddialar: Zorba ve kadın avcısıydı

Bill Gates'in Nobel Barış Ödülü alabilmek için, çocuk istismarından hüküm giyen Jeffrey Epstein ile görüştüğü iddia edildi.

New York Times ve Daily Beast gazetelerine göre göre; iddiaların kaynağının Gates Vakfı'nın eski bir çalışanı olduğu öğrenildi.

Eski çalışanın açıklaması, bir Norveç gazetesinin Gates ve Epstein'in 2013'te Strasbourg'a giderek Nobel Komitesi'nin başında olan dönemin Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland ile görüştüğünü yazmasının ardından geldi.

Gates Vakfı'ndan bir temsilci ise Nobel ödülünün onur verici olacağını fakat Bill Gates'in bunun için böylesine bir kampanya yürütmediğini ve Epstein ile görüşmediğini söyledi.