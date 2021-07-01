Bill Gates hakkında yeni iddialar: Zorba ve kadın avcısıydı

ntv.com.tr 01.07.2021 - 08:20
Bill Gates bir zamanlar örnek gösterilen iş insanlarından biriydi. Gates, eşi Melinda Gates'le boşanacaklarını duyurduktan sonra skandal adama dönüştü.
Son olarak The Business Insider, Microsoft'un yani Bill Gates'in eski çalışanlarıyla konuştu.
Habere göre eski çalışanlar Bill Gates'i iş yeri zorbası ve kadın avcısı olarak nitelendirdi.
Bir dönemler striptiz kulüplerin müdavimi olarak tanımlanan Bill Gates'in birçok kadın çalışana yemek teklifinde bulunduğu iddia edildi.
Bir yönetici "Bill için görüşme bağırma bahanesiydi. Bu nedenle onunla görüşmelerden kaçınırdım" dedi.
Bill Gates’in uzun süredir eşini aldattığı, farklı kadınlarla yemeğe çıkarken otomobil değiştirdiği öne sürüldü.
Vanity Fair dergisine konuşan iki Microsoft çalışanı, Bill Gates’in şirkete Mercedes otomobiliyle geldiğini, kadınlarla buluşacağı sırada ise bir asistanının işe getirdiği altın rengi Porsche otomobili kullandığını iddia etti.
Wall Street Journal, Melinda Gates’in 2019 yılından beri farklı şirketlerden boşanma avukatlarıyla temas halinde olduğunu yazdı.
Haberde, Melinda Gates’in özellikle cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen Jeffrey Epstein ile Bill Gates’in görüşmesinden dolayı rahatsızlık duyduğu aktarıldı.
Bill Gates'in Nobel Barış Ödülü alabilmek için, çocuk istismarından hüküm giyen Jeffrey Epstein ile görüştüğü iddia edildi.
New York Times ve Daily Beast gazetelerine göre göre; iddiaların kaynağının Gates Vakfı'nın eski bir çalışanı olduğu öğrenildi.
Eski çalışanın açıklaması, bir Norveç gazetesinin Gates ve Epstein'in 2013'te Strasbourg'a giderek Nobel Komitesi'nin başında olan dönemin Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland ile görüştüğünü yazmasının ardından geldi.
Gates Vakfı'ndan bir temsilci ise Nobel ödülünün onur verici olacağını fakat Bill Gates'in bunun için böylesine bir kampanya yürütmediğini ve Epstein ile görüşmediğini söyledi.