Bill Gates ''Seni neden işe alalım?'' sorusuna yanıt verdi

2020 yılında NBA yıldızı Stephen Curry, karşısına Bill Gates'i alarak sanki Microsoft'ta bir yazılım mühendisliği pozisyonu için onunla mülakat yapıyormuş gibi bir rol canlandırdı. Gates, maaş beklentisi gibi zorlu sorular da dahil olmak üzere, yaygın mülakat sorularına ideal cevaplar verdi.

"Sizi neden işe almalıyız?'' sorusu basit gibi görünse de, aslında birden fazla güçlü yönünüzü ortaya koymanız bekleniyor. Bu tür sorulara hazırlıklı olmak, iş görüşmelerinde öne çıkmanızı sağlayabilir.