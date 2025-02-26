Bill Gates ''Seni neden işe alalım?'' sorusuna yanıt verdi

İş arama süreci, birçok kişi için oldukça sancılı geçebiliyor. Özellikle doğru özgeçmişi oluşturmak ve mülakatlarda ideal yanıtlar vermek, iş bulma macerasında büyük önem taşıyor. İnsan kaynakları uzmanları, pozisyona uygun adayı seçmek için bazı gizli yöntemlere başvurabilirken, çoğu toplantı odasında aynı riskli soru yankılanıyor: ''Seni neden işe alalım?''

Bill Gates ''Seni neden işe alalım?'' sorusuna yanıt verdi - 1

2020 yılında NBA yıldızı Stephen Curry, karşısına Bill Gates'i alarak sanki Microsoft'ta bir yazılım mühendisliği pozisyonu için onunla mülakat yapıyormuş gibi bir rol canlandırdı. Gates, maaş beklentisi gibi zorlu sorular da dahil olmak üzere, yaygın mülakat sorularına ideal cevaplar verdi.

"Sizi neden işe almalıyız?'' sorusu basit gibi görünse de, aslında birden fazla güçlü yönünüzü ortaya koymanız bekleniyor. Bu tür sorulara hazırlıklı olmak, iş görüşmelerinde öne çıkmanızı sağlayabilir.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bill Gates ''Seni neden işe alalım?'' sorusuna yanıt verdi - 2

Gates, bu soruya şu şekilde cevap verdi:

“Yazdığım kodlara bakmalısınız. Aldığım derslerin çok ötesinde yazılım programları geliştiriyorum. Zamanla daha da iyi hale geldiğimi düşünüyorum, bu yüzden ne kadar hırslı olduğumu görebilirsiniz. İnsanlarla iyi çalışabildiğimi düşünüyorum. Kodlarını bazen sert bir şekilde eleştirebilirim, ancak genel olarak bir takımın parçası olmaktan keyif alıyorum. Büyük ve iddialı hedefleri seviyorum. Geleceği nasıl şekillendirebileceğimizi düşünmek beni heyecanlandırıyor. Yazılım inanılmaz bir alan ve ben bu işin içinde olmak istiyorum.”

Bill Gates ''Seni neden işe alalım?'' sorusuna yanıt verdi - 3

Gates, verdiği yanıtta aldığı eğitimin ötesine geçerek kodlamaya olan tutkusunu ve hırsını vurguladı. Ayrıca ekip çalışmasındaki yeteneğine değinirken, ilginç bir şekilde “sert eleştiri” yapma alışkanlığını da dile getirdi. Bu durum, potansiyel bir zayıflık gibi görünse de aslında oldukça zekice bir açıklama çünkü kendi uzmanlığına güvendiğini, otorite sahibi olduğunu ve fikirlerini açıkça ifade etmekten çekinmediğini gösteriyor.

Bill Gates ''Seni neden işe alalım?'' sorusuna yanıt verdi - 4

Gates'in "sert eleştiri" yapma alışkanlığı, başkalarıyla çalışma becerisini olumsuz etkilemiyor. Aksine, bu durum onun açık fikirli olduğunu ve başkalarının görüşlerine değer verdiğini gösteriyor. Bu, her iş ortamında çok önemli bir özellik.

DAHA FAZLA GÖSTER