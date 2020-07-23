Bill Gates'ten corona virüs iddialarına yanıt

Bill Melinda Gates Vakfı ile beraber corona virüs ile mücadelede 300 milyon doların üzerinde bağışta bulunan Bill Gates hakkında ortaya atılan komplo teorileri ile ilgili ilk kez konuştu.

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ntv.com.tr

Dünyanın en zengin ikinci insanı unvanını elinde bulunduran, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, hakkında ortaya atılan komplo teorileri hakkında konuştu.

ABD Başkanı Trump’ın bir dönem danışmanlığı yapan Roger Stone, katıldığı bir programda küresel bir soruna dönüşen corona virüs salgınının yaratılmasında Bill Gates’in parmağı olabileceğini iddia etmişti.

“Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık” ifadelerini kullanan Roger Stone, Gates'in insanlara mikroçip takmak için salgını kullandığını iddia etmişti.

CBS'te yayınlanan programda söz konusu iddialar hakkında konuşan Gates "Bu iddialar nasıl ve ne zaman ortaya çıktı gerçekten bilmiyorum" dedi.

Eşi ile birlikte kurdukları vakfın aşı çalışmalarının insanlara mikroçipler yerleştirmek gibi bir ajandasının olmadığının altını çizen Gates iddiaları yalanladı.

BİLL GATES CORONA VİRÜSÜN HIZLI YAYILMASININ SORUMLUSUNU AÇIKLADI Virüsün ABD'de hızla yayılmasının nedenlerinden bir tanesinin sosyal medyadaki sahte bilgi olduğunun altını çizen Gates Facebook ve benzeri platformların COVID-19 hakkında yanlış bilgiyle mücadelede etkisiz kaldığı görüşünü dile getirmişti.

BİLL GATES'TEN CORONA VİRÜS İDDİASI Salgına karşı mücadele kapsamıda milyonlarca dolar bağış yapan Bill & Melinda Gates Vakfı Başkanı olan Bill Gates corona virüs ve etkileri hakkında geçtiğimiz haftalarda yeni açıklamalarda bulunmuştu.

Corona virüse karşı verilen mücadele hakkındaki görüşleri sorulan Gates'in Financial Times’a yaptığı açıklama da oldukça dikkat çekici.

Daha önceki yıllarda salgın hastalıkların insanoğlunun en büyük sorunu olduğu iddiasını farklı platformlarda dile getiren Gates corona virüsü insanların hayatlarında yaşadıkları en büyük olay olarak nitelendirdi.

Bu salgından devletlerin de ders çıkaracağını belirten Gates bu kapsamda erken uyarı sistemlerinin de hayatımıza girmesini beklediğini belirtti. Gates ayrıca gerekli önlemler daha önce alınsaydı bugün harcadığımız trilyonlarca doların harcanmasına gerek kalmayacağını öne sürdü.

Corona virüs benzeri bir salgının her 20 yılda bir karşımıza çıkabileceğini belirten Gates şu an yaşadığımız durumdan ders çıkarıldığına ve gelecekte benzer bir durumda daha hazırlıklı konumda olacağımıza inandığının altını çizdi.

Bill Gates corona virüs salgınından yıllar önce gezegenimizin böyle bir sorun ile karşı karşıya kalabileceğini belirtmişti.

"Dünya, savaş için hazırlandığı ciddiyetle pandemi için hazırlanmalı" diyen Gates'in iddiasına göre kontrol edilemeyen bir bilim insanı, laboratuvarda çiçek hastalığının daha ölümcül bir formuna dönüştürebilir iddiasında bulunmuştu.

Gates, daha önce yaptığı açıklamada salgına karşı aşının 18 ay içerisinde hazır olacağını tahmin ettiğini belirtmişti.