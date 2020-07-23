Bill Gates'ten corona virüs iddialarına yanıt

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Dünyanın en zengin ikinci insanı unvanını elinde bulunduran, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, hakkında ortaya atılan komplo teorileri hakkında konuştu.
Virüsün ABD'de hızla yayılmasının nedenlerinden bir tanesinin sosyal medyadaki sahte bilgi olduğunun altını çizen Gates Facebook ve benzeri platformların COVID-19 hakkında yanlış bilgiyle mücadelede etkisiz kaldığı görüşünü dile getirmişti.
Salgına karşı mücadele kapsamıda milyonlarca dolar bağış yapan Bill & Melinda Gates Vakfı Başkanı olan Bill Gates corona virüs ve etkileri hakkında geçtiğimiz haftalarda yeni açıklamalarda bulunmuştu.
Corona virüse karşı verilen mücadele hakkındaki görüşleri sorulan Gates'in Financial Times’a yaptığı açıklama da oldukça dikkat çekici.
Daha önceki yıllarda salgın hastalıkların insanoğlunun en büyük sorunu olduğu iddiasını farklı platformlarda dile getiren Gates corona virüsü insanların hayatlarında yaşadıkları en büyük olay olarak nitelendirdi.
Bu salgından devletlerin de ders çıkaracağını belirten Gates bu kapsamda erken uyarı sistemlerinin de hayatımıza girmesini beklediğini belirtti. Gates ayrıca gerekli önlemler daha önce alınsaydı bugün harcadığımız trilyonlarca doların harcanmasına gerek kalmayacağını öne sürdü.
Corona virüs benzeri bir salgının her 20 yılda bir karşımıza çıkabileceğini belirten Gates şu an yaşadığımız durumdan ders çıkarıldığına ve gelecekte benzer bir durumda daha hazırlıklı konumda olacağımıza inandığının altını çizdi.
Bill Gates corona virüs salgınından yıllar önce gezegenimizin böyle bir sorun ile karşı karşıya kalabileceğini belirtmişti.
"Dünya, savaş için hazırlandığı ciddiyetle pandemi için hazırlanmalı" diyen Gates'in iddiasına göre kontrol edilemeyen bir bilim insanı, laboratuvarda çiçek hastalığının daha ölümcül bir formuna dönüştürebilir iddiasında bulunmuştu.