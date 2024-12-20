Bill Gates'ten korkutan "gelecek" tahmini: Sadece bu 3 meslek ayakta kalacak
Teknoloji ve yapay zekanın gelişimi geleceği de şekillendiriyor. Microsoft'un kurucusu ve teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Bill Gates, yapay zekanın hızlı gelişimini değerlendirdi ve gelecek zamanlara dair öngörülerini paylaştı. Bill Gates, yapay zekanın hızlı gelişi nedeniyle gelecekte sadece bu 3 sektörün ayakta kalacağını söylüyor.
Bill Gates'in tahminleri, iş dünyasının geleceğine dair önemli soruları gündeme getiriyor. Gates, yapay zekanın günlük yaşamımızdaki etkilerinin arttığını vurgularken, bir kafede baristanın yalnızca önceki siparişlerinizi hatırlamakla kalmayıp, ruh halinize göre yeni önerilerde bulunduğu senaryoyu örnek veriyor. Bu durum, yapay zekanın hayatımızdaki yerinin sadece bir yansıması.