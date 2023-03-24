Bill Gates'ten yapay zekaya destek: Hastalıklara karşı en büyük silah

Bill Gates, 10 milyar dolar yatırım yaptığı ChatGPT ve benzer teknolojilerin 'cep telefonları ve internet kadar devrimci' olduğunu söyleyerek, yapay zekanın ilerlemesine verdiği desteği paylaştı. 67 yaşındaki milyarder, 'yapay zekanın yükselişinin' insanlığı geliştirmeye, üretkenliği arttırmaya, dünya çapındaki eşitsizlikleri azaltmaya ve yeni aşıların geliştirilmesini hızlandırmaya hazır olacağını söyledi.

Bill Gates'ten yapay zekaya destek: Hastalıklara karşı en büyük silah - 1

Milyarder iş insanı Bill Gates, popüler yapay zeka sohbet robot ChatGPT’nin teknolojide yeni bir dönüm noktası olduğunu söyledi. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bill Gates'ten yapay zekaya destek: Hastalıklara karşı en büyük silah - 2

Microsoft'un kurucusu, yoksul ülkelere aşı götürmek için milyarlarca dolar harcadığını belirterek, yapay zeka araçlarının ölümcül hastalıklara ve virüslere karşı insanlığın en büyük silahı olduğunu belirtti.

Bill Gates'ten yapay zekaya destek: Hastalıklara karşı en büyük silah - 3

YAPAY ZEKANIN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMINA ODAKLANDI

Gates, yakın zamanda paylaştığı bir blog yazısında, "Gates Vakfı'nın yapay zeka alanındaki önceliklerinden biri, bu araçların AIDS, TB ve sıtma gibi dünyanın en yoksul insanlarını etkileyen sağlık sorunları için kullanılmasını sağlamaktır." dedi.

Bill Gates'ten yapay zekaya destek: Hastalıklara karşı en büyük silah - 4

Teknoloji dünyasında öncü bir isim olan Gates, 1975 yılında Microsoft'u kurarak dünyanın ilk işletim sistemi olan Windows 95'i geliştirdi. Gates, şimdi de teknolojinin sağlık hizmetlerine nasıl fayda sağlayacağına odaklanarak yapay zekayı yakından takip ettiğini ifade etti.

Bill Gates'ten yapay zekaya destek: Hastalıklara karşı en büyük silah - 5

Gates, "Yapay zeka,  tıbbi atılımların hızını önemli ölçüde artıracak. Biyolojideki veri miktarı çok büyük ve insanların karmaşık biyolojik sistemlerin tüm çalışma şekillerini takip etmesi zor.” ifadelerini kullandı.

Bill Gates'ten yapay zekaya destek: Hastalıklara karşı en büyük silah - 6

Diğer taraftan Gates’in eski eşi ile birlikte kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı'nın dünyada birçok aşının geliştirilmesine öncülük etti ve Microsoft'un kurucusu yapay zekanın aşıların geliştirilmesini ve piyasaya sürülme hızını artıracağı söyledi.

Bill Gates'ten yapay zekaya destek: Hastalıklara karşı en büyük silah - 7

"AŞILARIN GELİŞTİRİLMESİNİ HIZLANDIRACAK"

Ancak, kuruluş tarafından finanse edilen ve çocuk felcini en aza indirmek için tasarlanan bir aşı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde virüsü taşıyan altı çocuğu felç etti. Fakat Gates, yapay zeka kullanımının, bir aşının insanların denekler üzerinde yapamayacağı çeşitli şekillerde test edilmesine olanak tanıyabileceğini ve Afrika'daki sorunun bir daha yaşanmaması için hataların tespit edilmesini sağlayabileceğini belirtti.

Bill Gates'ten yapay zekaya destek: Hastalıklara karşı en büyük silah - 8

Öte yandan, Microsoft, Ocak ayında ChatGPT'nin üreticisi OpenAI'ye, gerekli kaynakları sağlayarak sohbet robotunu geliştirmeye yardımcı olmak için 10 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını duyurdu.

DAHA FAZLA GÖSTER