Bill Gates'ten yapay zekaya destek: Hastalıklara karşı en büyük silah

"AŞILARIN GELİŞTİRİLMESİNİ HIZLANDIRACAK"

Ancak, kuruluş tarafından finanse edilen ve çocuk felcini en aza indirmek için tasarlanan bir aşı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde virüsü taşıyan altı çocuğu felç etti. Fakat Gates, yapay zeka kullanımının, bir aşının insanların denekler üzerinde yapamayacağı çeşitli şekillerde test edilmesine olanak tanıyabileceğini ve Afrika'daki sorunun bir daha yaşanmaması için hataların tespit edilmesini sağlayabileceğini belirtti.



