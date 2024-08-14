Bin yıl önce patladı: Süpernovanın merkezinde zombi yıldız keşfedildi

Gök bilimciler bin yıl önce patlayan bir süpernovanın merkezinde "zombi yıldız" keşfettiklerini duyurdu. Teleskobun icadından önceki dönemlere tarihlenen birkaç süpernovadan biri olan "SN 1181" Çin ve Japon tarihi kayıtlarında, geçici süre göründüğü için "konuk yıldız" olarak geçiyor.

Bin yıl önce patladı: Süpernovanın merkezinde zombi yıldız keşfedildi - 1

Bilim insanları, Kraliçe veya Koltuk (Cassiopeia) adlı takımyıldızın yakınlarında, milattan sonra (MS) 1181'de patlayan, 6 ay süreyle gökyüzünde Satürn kadar parlak görünen süpernovanın oluşturduğu küresel bulutsunun merkezinde, sıcak bir beyaz cüce veya "zombi yıldız" bulunduğunu tespit etti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bin yıl önce patladı: Süpernovanın merkezinde zombi yıldız keşfedildi - 2

"KONUK YILDIZ"

CNN'in haberine göre, teleskobun icadından önceki dönemlere tarihlenen birkaç süpernovadan biri olan ve "SN 1181" olarak adlandırılan süpernova, Çin ve Japon tarihi kayıtlarında, geçici süre göründüğü için "konuk yıldız" olarak geçiyor.

Astronomlar, yaptıkları araştırmada, Dünya'dan 7 bin ışık yılı uzaklıktaki süpernovanın ilk patlamadan bugüne kadarki evriminin bilgisayar modelini oluşturdu.

Bin yıl önce patladı: Süpernovanın merkezinde zombi yıldız keşfedildi - 3

Araştırma ekibi, modeli, halen görülebilen dev gaz ve toz bulutu olan bulutsunun arşivdeki teleskop gözlemleriyle karşılaştırdı ve "SN 1181"in nadir görülen "Tip Iax" türünde, iki beyaz cüce yıldızın çarpışmasıyla meydana gelen bir termonükleer patlama olduğunu tespit etti.

Bin yıl önce patladı: Süpernovanın merkezinde zombi yıldız keşfedildi - 4

SN 1181 SAMANYOLU GALAKSİSİ' NDEKİ TEK ÖRNEK 

"Tip Iax" türü süpernovalar, "Tip Ia" denilen ve ikili yıldız sistemlerinde meydana gelen süpernovaların nadir bir türü. Söz konusu süpernova, "Tip Ia"dan daha güçsüz ve sönük oluyor ve patlamadan geriye bir "zombi yıldız" kalıyor. Bu türdeki süpernovaların bir patlamadan ziyade iki yıldızın çarpışmasıyla meydana gelen bir enerji yayılımı olduğu düşünülüyor.

Araştırmanın başyazarı, Tokyo Üniversitesinden astronomi doktora öğrencisi Takatoshi Ko, halihazırda bu tür süpernovalar için 20 ila 30 aday olduğunu ancak "SN 1181"in Samanyolu Galaksisi'ndeki tek örnek olduğunu belirtti.

Bin yıl önce patladı: Süpernovanın merkezinde zombi yıldız keşfedildi - 5

Çalışmada, önceki çalışmalarda tespit edilen ancak nedeni açıklanamayan yüksek hızlı yıldız rüzgarının, 20 yıl kadar önce başladığı ve merkezdeki "zombi yıldızın" yüzeyinden kaynaklandığı da tespit edildi.

Ko, bilgisayar modelinin, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) XMM-Newton Uzay Teleskobu ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Chandra X-ışını Gözlemevi verileriyle tutarlı biçimde, "SN 1181"in "Tip Iax" türü süpernova olduğunu gösterdiğini kaydederek, oluşan bulutsuda birbirinden ayrı iki şok bölgesi bulunduğunu belirtti.

Bin yıl önce patladı: Süpernovanın merkezinde zombi yıldız keşfedildi - 6

YENİDEN YANMAYA BAŞLAMIŞ OLABİLİR

İlk şok bölgesinin cüce yıldızların çarpışması sebebiyle oluşan süpernova dalgasından kaynaklandığını vurgulayan Ko, yeni ortaya çıkan şok dalgasının merkezdeki "zombi yıldızın" ilk patlamadan yüzyıllar sonra, son 20-30 yıllık bir süreçte yeniden yanmaya başladığını gösteriyor olabileceğini kaydetti.

Ko, "'SN 1181'in tamamlanmamış bir patlama olan Tip Iax süpernova olması nedeniyle yıldızın yeniden alevlendiğini varsayıyoruz. Sonuç olarak patlamanın püskürttüğü maddeler tamamen kaçamadı ve merkezdeki beyaz cücenin çekimsel etkisinde kaldı. Bu maddeler yerçekimi nedeniyle beyaz cücenin üzerine birikerek onun yeniden alevlenmesine neden olmuş olabilir." ifadelerini kullandı.

Bin yıl önce patladı: Süpernovanın merkezinde zombi yıldız keşfedildi - 7

YÜKSEK HIZDA DÖNEN "BEYAZ CÜCE" TESPİT EDİLMİŞTİ 

"SN 1181"in Samanyolu Galaksisi'ndaki yerini, İngiltere'deki Manchester Üniversitesinde astrofizik profesörü Albert Zijlstra 2021'de bulmuş ve patlamanın oluşturduğu bulutsunun merkezinde Dünya boyutlarında nükleer yakıtını tüketmiş, hızla dönen bir beyaz cüce olduğunu tespit etmişti.

Zijlstra, merkezdeki zombi yıldızın hidrojen ve helyum içermemesinin alışılmadık bir durum olduğunu ve "SN 1181"in patlamadan çok iki cüce yıldızın birleştiğine kanıt olabileceğini kaydetmişti.

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