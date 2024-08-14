Bin yıl önce patladı: Süpernovanın merkezinde zombi yıldız keşfedildi

SN 1181 SAMANYOLU GALAKSİSİ' NDEKİ TEK ÖRNEK

"Tip Iax" türü süpernovalar, "Tip Ia" denilen ve ikili yıldız sistemlerinde meydana gelen süpernovaların nadir bir türü. Söz konusu süpernova, "Tip Ia"dan daha güçsüz ve sönük oluyor ve patlamadan geriye bir "zombi yıldız" kalıyor. Bu türdeki süpernovaların bir patlamadan ziyade iki yıldızın çarpışmasıyla meydana gelen bir enerji yayılımı olduğu düşünülüyor.



Araştırmanın başyazarı, Tokyo Üniversitesinden astronomi doktora öğrencisi Takatoshi Ko, halihazırda bu tür süpernovalar için 20 ila 30 aday olduğunu ancak "SN 1181"in Samanyolu Galaksisi'ndeki tek örnek olduğunu belirtti.