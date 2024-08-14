Bin yıl önce patladı: Süpernovanın merkezinde zombi yıldız keşfedildi
Gök bilimciler bin yıl önce patlayan bir süpernovanın merkezinde "zombi yıldız" keşfettiklerini duyurdu. Teleskobun icadından önceki dönemlere tarihlenen birkaç süpernovadan biri olan "SN 1181" Çin ve Japon tarihi kayıtlarında, geçici süre göründüğü için "konuk yıldız" olarak geçiyor.
Bilim insanları, Kraliçe veya Koltuk (Cassiopeia) adlı takımyıldızın yakınlarında, milattan sonra (MS) 1181'de patlayan, 6 ay süreyle gökyüzünde Satürn kadar parlak görünen süpernovanın oluşturduğu küresel bulutsunun merkezinde, sıcak bir beyaz cüce veya "zombi yıldız" bulunduğunu tespit etti.