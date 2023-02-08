Binance 100 dolarlık BNB bağış yardımı nasıl alınır? Deprem bölgesindeki kullanıcılara 100 dolar verilecek

Dünyaca ünlü kripto para borsası Binance tarafından, Türkiye'de deprem bölgesinde bulunan tüm kullanıcılara 100 dolar bağış yardımı yapılacak. Bağış yardımı alacak olan kullanıcılar, 6 Şubat’tan önce tamamlanmış olan Proof of Address (POA-Adres İspatı) yöntemiyle belirlenecek. Peki, Binance 100 dolarlık BNB bağış yardımı nasıl alınır?

Binance 100 dolarlık BNB bağış yardımı nasıl alınır? Deprem bölgesindeki kullanıcılara 100 dolar verilecek - 1

Binance, Türkiye’de yakın zamanda gerçekleşen depremlerden en çok etkilenen bölgelerde bulunan tüm Binance kullanıcılarına 100’er dolar değerinde BNB’yi airdrop ile dağıtacak.

Depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde bulunan, bağıştan faydalanacak kullanıcılar 6 Şubat’tan önce tamamlanmış olan Proof of Address (POA-Adres İspatı) yöntemiyle belirlenecek.

Binance 100 dolarlık BNB bağış yardımı nasıl alınır? Deprem bölgesindeki kullanıcılara 100 dolar verilecek - 2

TOPLAM 5 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ

Binance tarafından yapılacak toplam bağış miktarının 5 milyon dolar (veya 94.155.500 TRY) olması beklenmektedir.

Binance 100 dolarlık BNB bağış yardımı nasıl alınır? Deprem bölgesindeki kullanıcılara 100 dolar verilecek - 3

BİNANCE BAĞIŞ YARDIMI NASIL ALINIR?

Binance 100 dolarlık BNB yardımı için herhangi bir yere başvurmanız gerekmiyor. Eğer hesabınızın POA yöntemiyle bu 10 ilden birinde olduğu hesaplanırsa 100 dolarlık yardımı almaya hak kazanacaksınız.

Binance 100 dolarlık BNB bağış yardımı nasıl alınır? Deprem bölgesindeki kullanıcılara 100 dolar verilecek - 4

BİNANCE CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Binance kurucusu ve CEO’su CZ, "Türkiye’de yakın zamanda gerçekleşen depremler çok fazla insan ve topluluğun üzerinde yıkıcı etkiler bıraktı. Çabalarımızın etkilenenleri biraz olsun rahatlatmasını umuyoruz. Ayrıca, endüstrideki paydaşlarımızı bir kez daha bu kriz zamanlarında bir araya gelip yardım eli uzatmaya davet ediyoruz.

Ekibimiz, Türkiye’de yer alan Binance kullanıcılarını ve ailelerini güvende tutmak ve gereken yardımı sağlamak için üzerine düşeni yapmaktadır. Binance bu zor zamanlarda kullanıcılarımızın yanındadır. Ek olarak, Türkiye'de bulunan topluluğumuza yardım etmek için gereken desteği verebilmek adına çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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