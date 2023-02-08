Binance 100 dolarlık BNB bağış yardımı nasıl alınır? Deprem bölgesindeki kullanıcılara 100 dolar verilecek

BİNANCE CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Binance kurucusu ve CEO’su CZ, "Türkiye’de yakın zamanda gerçekleşen depremler çok fazla insan ve topluluğun üzerinde yıkıcı etkiler bıraktı. Çabalarımızın etkilenenleri biraz olsun rahatlatmasını umuyoruz. Ayrıca, endüstrideki paydaşlarımızı bir kez daha bu kriz zamanlarında bir araya gelip yardım eli uzatmaya davet ediyoruz.



Ekibimiz, Türkiye’de yer alan Binance kullanıcılarını ve ailelerini güvende tutmak ve gereken yardımı sağlamak için üzerine düşeni yapmaktadır. Binance bu zor zamanlarda kullanıcılarımızın yanındadır. Ek olarak, Türkiye'de bulunan topluluğumuza yardım etmek için gereken desteği verebilmek adına çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.