Binlerce yıllık baobab ağaçlarının ani ölümü
Afrika'nın binlerce yıllık dev baobab ağaçlarının gizemli bir şekilde aniden ölmeleri, bilim insanlarını şaşırttı.
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Son 12 yılda kıtanın en eski 13 ağacından 9'u ya tamamen öldü ya da gövdesinin önemli bir kısmı çöktü.
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Baobab ağaçlarının yaşları 1100 ila 2500 arasında değişiyor.
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Romanya'daki Babeş-Balyai Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, baobab ağaçları iklim değişikliğinin kurbanı oldu.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞ ŞÜPHELİ
BBC Türkçe'nin haberine göre araştırmacılar, "Bin yıllık ağaçların bizi terk ettiğine şahit olmak şok edici bir deneyim" diyor.
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Ağaçların neden Afrika bozkırlarına küstüğü henüz netlik kazanmadı.
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Öte yandan, özellikle kıtanın güneyinde büyük etkileri olan iklim değişikliği, başlıca suçlu.
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Zimbabve, Güney Afrika, Zambiya ve Botsvana, kıtanın simgesi olan baobab ağaçlarına veda eden ülkeler arasında.
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3 BİN YAŞINA KADAR YAŞAYABİLİYOR
Bazı baobab ağaçları 3 bin yaşına kadar hayatta kalabiliyor.
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Bu ağaç türü hem insanları hem hayvanları meyveleriyle beslerken, önemli de bir su kaynağı görevi görüyor.
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Uzmanlara göre bu türdeki ağaçların öldürülmeleri aslında çok zor.
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11Zimbabve'de bulunan Panke, gövdesi tamamen yıkılan en eski ağaç. 2500 yıllık ağaç 2011 yılında tamamen öldü.
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