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Binlerce yıllık baobab ağaçlarının ani ölümü

Afrika'nın binlerce yıllık dev baobab ağaçlarının gizemli bir şekilde aniden ölmeleri, bilim insanlarını şaşırttı.

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    Son 12 yılda kıtanın en eski 13 ağacından 9'u ya tamamen öldü ya da gövdesinin önemli bir kısmı çöktü.

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    Baobab ağaçlarının yaşları 1100 ila 2500 arasında değişiyor.

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    Romanya'daki Babeş-Balyai Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, baobab ağaçları iklim değişikliğinin kurbanı oldu.

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    İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞ ŞÜPHELİ

    İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞ ŞÜPHELİ

    BBC Türkçe'nin haberine göre araştırmacılar, "Bin yıllık ağaçların bizi terk ettiğine şahit olmak şok edici bir deneyim" diyor.

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    Ağaçların neden Afrika bozkırlarına küstüğü henüz netlik kazanmadı.

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    Öte yandan, özellikle kıtanın güneyinde büyük etkileri olan iklim değişikliği, başlıca suçlu.

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    Zimbabve, Güney Afrika, Zambiya ve Botsvana, kıtanın simgesi olan baobab ağaçlarına veda eden ülkeler arasında.

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    3 BİN YAŞINA KADAR YAŞAYABİLİYOR

    3 BİN YAŞINA KADAR YAŞAYABİLİYOR

    Bazı baobab ağaçları 3 bin yaşına kadar hayatta kalabiliyor.

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    Bu ağaç türü hem insanları hem hayvanları meyveleriyle beslerken, önemli de bir su kaynağı görevi görüyor.

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    Uzmanlara göre bu türdeki ağaçların öldürülmeleri aslında çok zor.

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    Zimbabve'de bulunan Panke, gövdesi tamamen yıkılan en eski ağaç. 2500 yıllık ağaç 2011 yılında tamamen öldü.
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