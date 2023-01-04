Bir astronotun gözünden 2022 böyle geçti!

Pandemi sonrası dünya yavaş yavaş normale dönerken Rusya-Ukrayna Savaşı, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve doğal afetler gibi olaylar 2022'yi unutulmaz kıldı. The Year From Space adlı belgesel 2022'yi bir astronotun bakış açısından kaydetti. Bu görüntüler arasında orman yangınları, kuraklıklar, seller ve Kuzey Işıkları gibi harika doğa olayları yer aldı. Ayrıca doğa olayların yanı sıra insan topluluklarını da görürtüleyerek Roma'daki Aziz Petrus Meydanı'na dönen kalabalıkları ve Hac için Mekke'de toplanan milyonlarca müslümanları kaydetti.

Bir astronotun gözünden 2022 böyle geçti! - 1

ABD'nin Florida eyaletinde sel baskınları ve yıkımlara neden olan lan Kasırgası.

Bir astronotun gözünden 2022 böyle geçti! - 2

Hollanda'nın güneyinde yer alan Lisse kentinde lale tarlaları görüntüleri.

Bir astronotun gözünden 2022 böyle geçti! - 3

Güney Pasifik'te yer alan ada ülkesi Tonga'da 15 Ocak’ta meydana gelen Hunga Tonga yanardağı patlaması.

Bir astronotun gözünden 2022 böyle geçti! - 4

Konumu belli olmayan uzaydan gelen bir kasırga.

Bir astronotun gözünden 2022 böyle geçti! - 5

Fransa'da bulunan dünyaca ünlü eğlence parkı Disneyland.

Bir astronotun gözünden 2022 böyle geçti! - 6

Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinde Hyde Park'ta toplanan kalabalık.

Bir astronotun gözünden 2022 böyle geçti! - 7

Binlerce Katolik, Roma'daki Aziz Petrus Meydanı'nda bir araya geldi.

Bir astronotun gözünden 2022 böyle geçti! - 8

New York'ta bulunan Central Park'ın yaz mevsiminde bir görüntüsü.

Bir astronotun gözünden 2022 böyle geçti! - 9

İlkbaharda Central Park.

Bir astronotun gözünden 2022 böyle geçti! - 10

Sonbahar mevsiminde Central Park.

Bir astronotun gözünden 2022 böyle geçti! - 11

Kış aylarında Central Park.

Bir astronotun gözünden 2022 böyle geçti! - 12

Güney Kore'de bulunan yosun çiftliklerinin geometrik yapısı.

Bir astronotun gözünden 2022 böyle geçti! - 13

ABD'nin Nevada Çölü'nde her yıl düzenlenen dünyanın en büyük müzik etkinlikleri arasında yer alan Burning Man festivali.

Bir astronotun gözünden 2022 böyle geçti! - 14

Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları.

Bir astronotun gözünden 2022 böyle geçti! - 15

Güney Norveç'in buzulları sonbahar mevsimi yaklaşırken karla kaplandı.

Bir astronotun gözünden 2022 böyle geçti! - 16

Teksas'ta çekilen bu görüntü sıcaklığın ve kuraklığın boyutunu gösterdi.

Bir astronotun gözünden 2022 böyle geçti! - 17

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Rusya-Gürcistan sınırında 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Bir astronotun gözünden 2022 böyle geçti! - 18

Covic-19 kısıtlamalarının kalkmasının ardından ABD'nin California eyaletindeki Venice plajında kaykaycılar, parka geri döndü.

Bir astronotun gözünden 2022 böyle geçti! - 19

Kiev'de Antonov uçak fabrikası Rus birlikleri tarafından bombalandı.

Bir astronotun gözünden 2022 böyle geçti! - 20

Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan ve Kerç Boğazında yer alan Kırım Köprüsü'nde yaşanan patlama.

Bir astronotun gözünden 2022 böyle geçti! - 21

Rusya kuvvetleri tarafından Ukrayna'nın Mariupol kentinde sığınak olarak kullanılan bir tiyatronun bombalanması.

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