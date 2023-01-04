Bir astronotun gözünden 2022 böyle geçti!

ABD'nin Florida eyaletinde sel baskınları ve yıkımlara neden olan lan Kasırgası.
Hollanda'nın güneyinde yer alan Lisse kentinde lale tarlaları görüntüleri.
Güney Pasifik'te yer alan ada ülkesi Tonga'da 15 Ocak’ta meydana gelen Hunga Tonga yanardağı patlaması.
Konumu belli olmayan uzaydan gelen bir kasırga.
Fransa'da bulunan dünyaca ünlü eğlence parkı Disneyland.
Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinde Hyde Park'ta toplanan kalabalık.
Binlerce Katolik, Roma'daki Aziz Petrus Meydanı'nda bir araya geldi.
New York'ta bulunan Central Park'ın yaz mevsiminde bir görüntüsü.
İlkbaharda Central Park.
Sonbahar mevsiminde Central Park.
Kış aylarında Central Park.
Güney Kore'de bulunan yosun çiftliklerinin geometrik yapısı.
ABD'nin Nevada Çölü'nde her yıl düzenlenen dünyanın en büyük müzik etkinlikleri arasında yer alan Burning Man festivali.
Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları.
Güney Norveç'in buzulları sonbahar mevsimi yaklaşırken karla kaplandı.
Teksas'ta çekilen bu görüntü sıcaklığın ve kuraklığın boyutunu gösterdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Rusya-Gürcistan sınırında 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Covic-19 kısıtlamalarının kalkmasının ardından ABD'nin California eyaletindeki Venice plajında kaykaycılar, parka geri döndü.
Kiev'de Antonov uçak fabrikası Rus birlikleri tarafından bombalandı.
Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan ve Kerç Boğazında yer alan Kırım Köprüsü'nde yaşanan patlama.
Rusya kuvvetleri tarafından Ukrayna'nın Mariupol kentinde sığınak olarak kullanılan bir tiyatronun bombalanması.