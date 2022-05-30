Bir kadın araştırmacı Meta’da tecavüze uğradığını açıkladı: Sanal dünyaya ilişkin yeni tartışmalar ortaya çıktı

"ÇOK KAFA KARIŞTIRICI VE RAHATSIZ EDİCİ BİR DENEYİM"

SumOfUs, bu hafta yayınlanan 'Metaverse: Başka Bir Toksik İçerik Çöplüğü' başlıklı yeni bir raporda, genç bir araştırmacı uygulamayı bir Oculus başlığı kullanarak test ettiğinde neler olduğunu ayrıntılarıyla anlattı. Rapora göre, araştırmacı kadın görünümlü ve kadın sesine sahip bir avatarla içeri girdi ve bir saat içinde cinsel saldırıya uğradı. Meta'nın Kişisel Sınır ayarı varsayılan olarak açıkken, araştırmacı başka bir kullanıcı tarafından teşvik edilerek bunu kapatmaya karar verdi.





Kişisel Sınır devre dışı bırakıldığında diğer avatarlar araştırmacının avatarına sanal olarak dokunabildiler, bu da el kumandalarının titreşmesine neden olarak 'çok kafa karıştırıcı ve hatta rahatsız edici bir fiziksel deneyim yarattı.



