Bir karede iki zaman: Gemini AI ile çocukluk fotoğrafı birleştirme nasıl yapılır?
Gemini AI’nin Nano Banana özelliğiyle oluşturulan "Küçük Benime Sarılıyorum" fotoğrafları internette adeta fırtına gibi esiyor. Kullanıcılar bu yapay zekâ aracılığıyla oluşturdukları yeni ve benzersiz görselleri "Facebook", "Instagram" ve "X" gibi sosyal medya platformlarında paylaşıyor. Peki, kendinizin ve küçük halinizin bu iç ısıtan karelerini nasıl yapabileceğinizi biliyor musunuz?
"Küçük Benime Sarılıyorum" trendi internetin dört bir yanında konuşuluyor, bunun nedeni ise yapay zekanın (AI) uyandırdığı güçlü duygular. Viral akım, hızla popülerleşen Gemini Nano Banana tarafından destekleniyor. Fotoğraf dönüşümlerinde sunduğu farklı tarzlar sayesinde (3D figür görselleri, retro sari görselleri ve şimdi de küçük beninize sarılma sahneleri) kısa sürede yayılıyor. Google Gemini, insanların hayallerini görsele dönüştürmelerine yardımcı oluyor.