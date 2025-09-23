Bir karede iki zaman: Gemini AI ile çocukluk fotoğrafı birleştirme nasıl yapılır?

Gemini AI’nin Nano Banana özelliğiyle oluşturulan "Küçük Benime Sarılıyorum" fotoğrafları internette adeta fırtına gibi esiyor. Kullanıcılar bu yapay zekâ aracılığıyla oluşturdukları yeni ve benzersiz görselleri "Facebook", "Instagram" ve "X" gibi sosyal medya platformlarında paylaşıyor. Peki, kendinizin ve küçük halinizin bu iç ısıtan karelerini nasıl yapabileceğinizi biliyor musunuz?

Bir karede iki zaman: Gemini AI ile çocukluk fotoğrafı birleştirme nasıl yapılır? - 1

"Küçük Benime Sarılıyorum" trendi internetin dört bir yanında konuşuluyor, bunun nedeni ise yapay zekanın (AI) uyandırdığı güçlü duygular. Viral akım, hızla popülerleşen Gemini Nano Banana tarafından destekleniyor. Fotoğraf dönüşümlerinde sunduğu farklı tarzlar sayesinde (3D figür görselleri, retro sari görselleri ve şimdi de küçük beninize sarılma sahneleri) kısa sürede yayılıyor. Google Gemini, insanların hayallerini görsele dönüştürmelerine yardımcı oluyor.


Bir karede iki zaman: Gemini AI ile çocukluk fotoğrafı birleştirme nasıl yapılır? - 2

Bu özel "Küçük Benime Sarılıyorum" trendinde kullanıcılar güncel ve çocukluk fotoğraflarını yüklüyor, ardından bir prompt girerek büyük halin küçük haline sarıldığı duygusal sahneler oluşturuyor.

Trendin özü, hayata geriye dönüp bakmak ve çocukluk anılarını yeniden canlanırmak. Google Gemini’nin "Küçük Benime Sarılıyorum" akımı, hem geçmişinize dönüp bakmak hem de içinizdeki çocuğu canlı tutmak için harika bir yöntem.

Bir karede iki zaman: Gemini AI ile çocukluk fotoğrafı birleştirme nasıl yapılır? - 3

GEMİNİ İLE ÇOCUKLUK FOTOĞRAF BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Google Gemini uygulamasını indir

Akıllı telefonunuza Google Gemini uygulamasını yükleyin veya bilgisayardan Google AI Studio
adresine girin.

Nano Banana özelliğini açın

Uygulamada ya da web arayüzünde “Nano Banana” bölümünü bulun. Bu kısım, fotoğraf dönüştürme ve birleştirme özelliğini sağlıyor.

Fotoğrafları yükleyin

Şu iki resmi ekleyin:

Güncel (şimdiki) fotoğrafınız

Çocukluk fotoğrafınız


Bir karede iki zaman: Gemini AI ile çocukluk fotoğrafı birleştirme nasıl yapılır? - 4

Prompt (komut) girin

Örneğin şu şekilde yazabilirsiniz:

"Güncel halim küçük halime sarılıyor gibi görünsün. Fotoğraf Polaroid tarzında, hafif bulanık, doğal ışıklı olsun."

İsterseniz arka plan için farklı sahneler de ekleyebilirsiniz: sahil, park, ev ortamı, vs.

Görseli oluşturun

"Çalıştır / Run" butonuna tıklayın. Gemini, yüklediğiniz fotoğrafları ve prompt’unuzu kullanarak dokunaklı bir sahne oluşturur.

Bir karede iki zaman: Gemini AI ile çocukluk fotoğrafı birleştirme nasıl yapılır? - 5

İPUÇLARI

Arka planı kişiselleştirin: Çocukluk anılarınızı hatırlatan bir yer (örneğin eski eviniz, okul bahçesi) yazabilirsiniz.

Doğal görünüm için Polaroid efekti prompt’larda sıkça kullanılıyor.

Farklı duygular deneyin: Sadece sarılmak değil; el ele tutuşmak, kahkahalarla gülmek ya da birlikte oturmak gibi sahneler de oluşturabilirsiniz.

