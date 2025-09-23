Bir karede iki zaman: Gemini AI ile çocukluk fotoğrafı birleştirme nasıl yapılır?

Bu özel "Küçük Benime Sarılıyorum" trendinde kullanıcılar güncel ve çocukluk fotoğraflarını yüklüyor, ardından bir prompt girerek büyük halin küçük haline sarıldığı duygusal sahneler oluşturuyor.



Trendin özü, hayata geriye dönüp bakmak ve çocukluk anılarını yeniden canlanırmak. Google Gemini’nin "Küçük Benime Sarılıyorum" akımı, hem geçmişinize dönüp bakmak hem de içinizdeki çocuğu canlı tutmak için harika bir yöntem.