Bir ülke daha uzaktan eğitimde Zoom'u yasakladı

New York City Eğitim Departmanı ve Tayvan Eğitim Bakanlığı'nın video konferans uygulaması Zoom'un kullanımını yasaklamasının ardından bir ülke daha benzer yönde bir adım attı. Peki son günlerde güvenlik endişeleri ile gündeme gelen Zoom hesabı nasıl silinir? İşte Zoom ile ilgili merak edilen her şey…

ntv.com.tr

Geçtiğimiz günlerde güvenlik açıkları nedeniyle  New York City Eğitim Departmanının Zoom'u  yasaklama kararı sonrası bir ülkede daha benzer bir adım atıldı.

Reuters'ta yer alan habere göre Singapur öğretmenlerin uzaktan eğitim kapsamında Zoom uygulamasını kullanmasını yasakladı.

Dün Tayvan hükümet birimlerine uygulamayı kullanmama talimatı vermiş, Tayvan Eğitim Bakanlığı bu karar sonrası uzaktan eğitimde bu uygulamnın kullanılmayacağını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde benzer bir kararın alındğı New York'ta Zoom'un yasaklanmasıyla birlikte eyaletteki 1.1 milyon öğrencinin benzer bir kullanım sunan Microsoft Teams üzerinden uzaktan eğitimine devam edeceği duyurulmuştu.

ZOOM UYGULAMASI NEDİR?

Aynı anda 99 kişinin görüntülü konuşma yapmasına izin veren Zoom son haftalarda 20 milyon defa akıllı cihazlara indirilerek TikTok’un ardından en çok indirilen ikinci uygulama olmuştu.

ZOOM UYGULAMASI GÜVENLİ Mİ?

Ancak bu popülarite ile birlikte uygulamanın mercek altına alınması ile Zoom’un kullanıcılarının pek hoşuna gitmeyen bir ajandası olduğu da ortaya çıkmıştı. 

Zoom’un iOS uygulamasın, kullanıcının sosyal medya platformunda bir hesabı olmasa bile, analitik verileri Facebook ile gizlice paylaştığının ortaya çıkmıştı.

ZOOM HESABI NASIL SİLİNİR?

ÜCRETLİ ABONELİK İPTALİ: Zoom web portalında oturum açın ve Account Management > Billing Current Plans sekmesine tıklayın. Daha sonra Otomatik yenileme durdurmak için Cancel Subscription seçeneğini seçin, aboneliğinizi neden yenilemek istemediğinizi seçin ve son olarak Submit'i tıklayın. 

ZOOM HESAP SİLME İŞLEMİ: Ücretli aboneliğinizi iptal ettikten sonra hesabınızı silmek için Zoom web portalında oturum açın. Açılan ekranda "Terminate my account" yazısına tıklayın ve gelecek ekranı "Yes" butonu ile cevaplayın.

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