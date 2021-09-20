Kripto paranın 'kirli' yüzü: Her işlemde iki İPhone çöp oluyor

ntv.com.tr 20.09.2021 - 14:44 | Son Güncelleme : 20.09.2021 - 15:10
Hollanda Merkez Bankası ve MIT’den araştırmacılar, Bitcoin'in karbon ayak izi iyi çalışılmış olsa da, kripto para biriminin teşvik ettiği bilgisayar dumanlarının çevreye etkisine değinilmediğini söyledi.
Bitcoin madenciliğinde kullanılan ve ASIC adı verilen özel bilgisayar çiplerine dikkat çeken uzmanlar, bu çiplerin yalnızca Bitcoin ağını güvence altına alan algoritmaları çalıştırma amacıyla satıldığını söyledi.
Ancak, yalnızca en yeni çipler karlı bir şekilde madencilik yapmak için yeterince verimli olduğundan, etkili madencilerin ASIC'lerini sürekli olarak değiştirmeleri gerekiyor.
Resources, Conservation and Recycling dergisinde yayınlanan çalışmada, Bitcoin'in büyüyen e-atık sorununu ortaya çıkaran araştırmacılar, Alex de Vries ve Christian Stoll, "Bitcoin madenciliği cihazlarının ömrü sadece 1,29 yıl ile sınırlı kalıyor. Sonuç olarak, tüm bitcoin ağının şu anda yılda 30,7 metrik kiloton ekipmandan geçtiğini tahmin ediyoruz. Bu sayı, Hollanda gibi bir ülkenin ürettiği küçük IT ve telekomünikasyon ekipmanı atığı miktarıyla aynı” diye yazdı.
Diğer taraftan, ekonomistlere göre, 2020'de Bitcoin ağı 2019'da geleneksel ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından işlenen 539 milyar ile karşılaştırıldığında, 112,5 milyon işlem gerçekleştirdi.
Bu da her bir işlemin "en az 272 gram e-atık", yani iki adet iPhone 12 mini ağırlığı anlamına geldiği anlamına geliyor.
Bilim insanları, e-atıkların kripto para birimi için böyle bir sorun olmasının temel nedeninin çoğu bilgisayar donanımının aksine, ASIC'lerin bitcoin madenciliği dışında alternatif bir kullanımının olmamasına bağladı.
Aynı zamanda yazarlar, Bitcoin fiyatlarının aniden artması ve madencilik gelirlerinin yükselmesi durumunda, bu cihazların daha sonraki bir zamanda karlı bir şekilde çalışma yeteneğini yeniden kazanmasının teorik olarak mümkün olduğunu açıkladı:
“Bitcoin madenciliği cihazlarının ömrünün önemli ölçüde uzamasını genellikle engelleyen birkaç faktör var. Madencilik donanımını depolamak maliyetleri ne kadar uzun süre saklanırsa, kar etme olasılığı o kadar düşüyor.”
Öte yandan, çalışmada ASIC donanımına daha fazla yatırım yapılmasını ve değiştirilmesini teşvik edeceğinden, Bitcoin fiyatı yükselmeye devam ederse e-atık sorununun muhtemelen daha da büyüyeceği konusunda uyarı yapıldı.
Çalışmanın yazarları, bitcoin madenciliği sürecini “bütünüyle daha sürdürülebilir bir alternatifle” değiştirmesi gerektiği ve deneysel bir “hisse senedi” yöntemini önerdi. Bitcoin’in haleflerinden biri olan Ethereum, geçiş henüz gerçekleşmemiş olmasına rağmen, Mayıs ayında hisse yöntemine geçmeyi planladığını duyurdu.
Bitcoin’İn diğer alternatifleri ise çevresel ayak izlerini sınırlamada daha az başarılı oldu. "Zaman ve mekan kanıtı" algoritması üzerine kurulu bir kripto para birimi olan Chia, hızlı bilgisayarlarda popüler olan bir tür depolama ortamı olan sabit disklerde ve SSD'lerde eksikliklere yol açmakla suçlanıyor. Kripto para birimi uzmanı David Gerard, “Chia, elektriği boşa harcamanın yanı sıra, SSD'leri harika bir hızla çiğniyor” dedi.