Kripto paranın 'kirli' yüzü: Her işlemde iki İPhone çöp oluyor

E-ATIK KİRLİLİĞİNİN ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Aynı zamanda yazarlar, Bitcoin fiyatlarının aniden artması ve madencilik gelirlerinin yükselmesi durumunda, bu cihazların daha sonraki bir zamanda karlı bir şekilde çalışma yeteneğini yeniden kazanmasının teorik olarak mümkün olduğunu açıkladı:

“Bitcoin madenciliği cihazlarının ömrünün önemli ölçüde uzamasını genellikle engelleyen birkaç faktör var. Madencilik donanımını depolamak maliyetleri ne kadar uzun süre saklanırsa, kar etme olasılığı o kadar düşüyor.”