Kripto paranın 'kirli' yüzü: Her işlemde iki İPhone çöp oluyor

Hollanda Merkez Bankası ve ABD’de yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) ekonomistler tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre, tek bir Bitcoin işlemi, iki iPhone'u çöpe atmakla aynı miktarda elektronik atık üretiyor. Bitcoin madenciliği yapan bilgisayarların yüksek enerji tüketimi ve güvenlik nedeniyle ömürlerinin oldukça kısa olduğuna dikkat çeken uzmanlar, yılda yaklaşık 33 bin 800 ton elektronik çöp üretildiğini söyledi. Araştırmacılar, kripto para birimlerine artan ilgiyle kirliliğin yüksek boyutlarda olacağına dikkat çekerek, alternatif bir "kripto hisse senedi" yöntemi önerdi.

ntv.com.tr 20.09.2021 - 14:44 | Son Güncelleme : 20.09.2021 - 15:10

Kripto paranın 'kirli' yüzü: Her işlemde iki İPhone çöp oluyor - 1

Hollanda Merkez Bankası ve MIT’den araştırmacılar, Bitcoin'in karbon ayak izi iyi çalışılmış olsa da, kripto para biriminin teşvik ettiği bilgisayar dumanlarının çevreye etkisine değinilmediğini söyledi. 

Kripto paranın 'kirli' yüzü: Her işlemde iki İPhone çöp oluyor - 2

Bitcoin madenciliğinde kullanılan ve ASIC adı verilen özel bilgisayar çiplerine dikkat çeken uzmanlar, bu çiplerin yalnızca Bitcoin ağını güvence altına alan algoritmaları çalıştırma amacıyla satıldığını söyledi. 

Kripto paranın 'kirli' yüzü: Her işlemde iki İPhone çöp oluyor - 3

Ancak, yalnızca en yeni çipler karlı bir şekilde madencilik yapmak için yeterince verimli olduğundan, etkili madencilerin ASIC'lerini sürekli olarak değiştirmeleri gerekiyor.

Kripto paranın 'kirli' yüzü: Her işlemde iki İPhone çöp oluyor - 4

ORTALAMA 1,29 YIL DAYANIYOR

Resources, Conservation and Recycling dergisinde yayınlanan çalışmada,  Bitcoin'in büyüyen e-atık sorununu ortaya çıkaran araştırmacılar, Alex de Vries ve Christian Stoll, "Bitcoin madenciliği cihazlarının ömrü sadece 1,29 yıl ile sınırlı kalıyor. Sonuç olarak, tüm bitcoin ağının şu anda yılda 30,7 metrik kiloton ekipmandan geçtiğini tahmin ediyoruz. Bu sayı, Hollanda gibi bir ülkenin ürettiği küçük IT ve telekomünikasyon ekipmanı atığı miktarıyla aynı” diye yazdı.

Kripto paranın 'kirli' yüzü: Her işlemde iki İPhone çöp oluyor - 5

GEÇEN YIL 112,5 MİLYON İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Diğer taraftan, ekonomistlere göre, 2020'de Bitcoin ağı 2019'da geleneksel ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından işlenen 539 milyar ile karşılaştırıldığında, 112,5 milyon işlem gerçekleştirdi. 

Kripto paranın 'kirli' yüzü: Her işlemde iki İPhone çöp oluyor - 6

İKİ ADET İPHONE'A EŞDEĞER

Bu da her bir işlemin "en az 272 gram e-atık", yani iki adet iPhone 12 mini ağırlığı anlamına geldiği anlamına geliyor.

Kripto paranın 'kirli' yüzü: Her işlemde iki İPhone çöp oluyor - 7

Bilim insanları, e-atıkların kripto para birimi için böyle bir sorun olmasının temel nedeninin  çoğu bilgisayar donanımının aksine, ASIC'lerin bitcoin madenciliği dışında alternatif bir kullanımının olmamasına bağladı. 

Kripto paranın 'kirli' yüzü: Her işlemde iki İPhone çöp oluyor - 8

E-ATIK KİRLİLİĞİNİN ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Aynı zamanda yazarlar, Bitcoin fiyatlarının aniden artması ve madencilik gelirlerinin yükselmesi durumunda, bu cihazların daha sonraki bir zamanda karlı bir şekilde çalışma yeteneğini yeniden kazanmasının teorik olarak mümkün olduğunu açıkladı:

“Bitcoin madenciliği cihazlarının ömrünün önemli ölçüde uzamasını genellikle engelleyen birkaç faktör var. Madencilik donanımını depolamak maliyetleri ne kadar uzun süre saklanırsa, kar etme olasılığı o kadar düşüyor.”

Kripto paranın 'kirli' yüzü: Her işlemde iki İPhone çöp oluyor - 9

Öte yandan, çalışmada ASIC donanımına daha fazla yatırım yapılmasını ve değiştirilmesini teşvik edeceğinden, Bitcoin fiyatı yükselmeye devam ederse e-atık sorununun muhtemelen daha da büyüyeceği konusunda uyarı yapıldı.

Kripto paranın 'kirli' yüzü: Her işlemde iki İPhone çöp oluyor - 10

KRİPTO HİSSE ÖNERİSİ

Çalışmanın yazarları, bitcoin madenciliği sürecini “bütünüyle daha sürdürülebilir bir alternatifle” değiştirmesi gerektiği ve deneysel bir “hisse senedi”  yöntemini önerdi. Bitcoin’in haleflerinden biri olan Ethereum, geçiş henüz gerçekleşmemiş olmasına rağmen, Mayıs ayında hisse yöntemine geçmeyi planladığını duyurdu.

Bitcoin’İn diğer  alternatifleri ise çevresel ayak izlerini sınırlamada daha az başarılı oldu. "Zaman ve mekan kanıtı" algoritması üzerine kurulu bir kripto para birimi olan Chia, hızlı bilgisayarlarda popüler olan bir tür depolama ortamı olan sabit disklerde ve SSD'lerde eksikliklere yol açmakla suçlanıyor. Kripto para birimi uzmanı David Gerard, “Chia, elektriği boşa harcamanın yanı sıra, SSD'leri harika bir hızla çiğniyor” dedi.

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