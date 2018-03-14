Bitcoin milyarderlerinden yeni proje: Sanal Ticaret Birliği
ntv.com.tr
Facebook’a açtıkları davadan kazandıklarıyla Bitcoin'e yatıran ve Bitcoin'deki artış sayesinde ilk Bitcoin milyarderi olan ikiz kardeşler yeni projelerini duyurdu.
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Dünyanın ilk kripto para milyoneri olan Winklevoss ikizleri bu sefer yeni projeleri ile gündemde.
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İlk kripto para milyonerleri olan Winklevoss ikizleri, piyasaları yasal olarak düzenlemeye yönelik yeni projeleri Virtual Commodity Association (Sanal Ticaret Birliği) hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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Winkloves ikizleri adıyla tanıdığımız girişimci kardeşlerin projesi dijital piyasaları yasal bir şekilde denetleme ve düzenlemeyi ön görüyor.
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Winkloves ikizleri Sanal Ticaret Birliği'nin sadece ABD'yi kapsayacağını ve kar amacı gütmeyecek bir kurum olacağının altını çiziyor.
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Bitcoin ve kripto para dünyasının en popüler yatırımcıları ise ABD’li Winklevoss kardeşler. İkiz kardeşler 2012 yılında 120 bin Bitcoin satın almışlardı. Fortune dergisi, ikizlerin sanal para birimini 120 dolar değerindeyken satın almaya başladığını yazmıştı.
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Sahip oldukları hiçbir bitcoin’i satmayan Harvard Üniversitesi mezunu Winklevoss kardeşler daha önce Facebook fikrinin kendilerine ait olduğunu iddia ederek, ünlü sosyal medya şirketi Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’e dava açarak gündeme gelmişlerdi.
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7Zuckerberg ile 65 milyon dolarkarşılığında uzlaşan kardeşler, bu paranın 11 milyon dolarını Bitcoin’e yatırım yapmak için kullanmıştı.