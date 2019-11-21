Black Friday (Efsane Cuma) indirimleri ne zaman başlıyor?

KOLAY ŞİFRELERE GÜVENMEYİN!

Hacker'ların akılına gelmeyecek (tahmin edilmesi kolay olmayan) bir şifre belirleyin Unutmayın bu yılın en popüler şifresi de geçen yıl olduğu gibi123456 oldu. Bu hacker'ların sizin hesabınızı ele geçirmeden önce ilk deneyeceği şifre olacak!