Black Mirror gerçek oldu! Arkadaşı olmayanlara yapay zeka destekli kolye

"ARKADAŞ İŞLEVİ GÖRÜYOR"

Friend, kullanıcının söylediklerini dinleyerek, telefon aracılığıyla yanıt veren ve önerilerde bulunan bir arkadaş gibi işlev görüyor. Ancak, cihazda herhangi bir kamera bulunmuyor; bu nedenle gizlilik endişelerini en aza indiriyor.