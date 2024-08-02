Black Mirror gerçek oldu! Arkadaşı olmayanlara yapay zeka destekli kolye
Giyilebilir cihazlar dünyasında devrim yaratacak yeni bir ürün piyasaya sürülüyor. "Friend" adı verilen yapay zeka destekli kolye, her zaman açık bir mikrofon kullanarak kullanıcılarının hayatını dinliyor ve onlara yanıt veriyor. Bu yenilikçi cihaz, yalnızlıkla mücadele etmeyi amaçlıyor ve kullanıcılarına benzersiz bir yapay zeka deneyimi sunmayı vaat ediyor.
Giyilebilir cihazlar dünyasında devrim yaratacak yeni bir ürün piyasaya sürülüyor. "Friend" adı verilen yapay zeka destekli kolye, her zaman açık bir mikrofon kullanarak kullanıcılarının hayatını dinliyor ve onlara yanıt veriyor.