Black Mirror gerçek oldu! Arkadaşı olmayanlara yapay zeka destekli kolye

Giyilebilir cihazlar dünyasında devrim yaratacak yeni bir ürün piyasaya sürülüyor. "Friend" adı verilen yapay zeka destekli kolye, her zaman açık bir mikrofon kullanarak kullanıcılarının hayatını dinliyor ve onlara yanıt veriyor. Bu yenilikçi cihaz, yalnızlıkla mücadele etmeyi amaçlıyor ve kullanıcılarına benzersiz bir yapay zeka deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Black Mirror gerçek oldu! Arkadaşı olmayanlara yapay zeka destekli kolye - 1

Giyilebilir cihazlar dünyasında devrim yaratacak yeni bir ürün piyasaya sürülüyor. "Friend" adı verilen yapay zeka destekli kolye, her zaman açık bir mikrofon kullanarak kullanıcılarının hayatını dinliyor ve onlara yanıt veriyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Black Mirror gerçek oldu! Arkadaşı olmayanlara yapay zeka destekli kolye - 2

Yalnızlıkla mücadele etmeyi amaçlayan cihaz, kullanıcılarına benzersiz bir yapay zeka deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Black Mirror gerçek oldu! Arkadaşı olmayanlara yapay zeka destekli kolye - 3

Yapay zeka destekli kolye, geleneksel mobil ve bilgisayar tabanlı asistanların ötesine geçerek, kullanıcıların boynuna asabileceği bir formda tasarlandı.

Black Mirror gerçek oldu! Arkadaşı olmayanlara yapay zeka destekli kolye - 4

"ARKADAŞ İŞLEVİ GÖRÜYOR"

Friend, kullanıcının söylediklerini dinleyerek, telefon aracılığıyla yanıt veren ve önerilerde bulunan bir arkadaş gibi işlev görüyor. Ancak, cihazda herhangi bir kamera bulunmuyor; bu nedenle gizlilik endişelerini en aza indiriyor.

Black Mirror gerçek oldu! Arkadaşı olmayanlara yapay zeka destekli kolye - 5

KİŞİSEL TAVSİYELER

Girişim şirketinin tanıtım fragmanında, minimalist tasarımıyla dikkat çeken Friend'in, kullanıcılarını sürekli olarak gözetleyecek yeni bir arkadaş olarak konumlandırıldığı belirtiliyor.

Cihaz, Bluetooth aracılığıyla bağlandığında, sürekli dinleme özelliği sayesinde kullanıcılarına kişisel yorumlar ve tavsiyeler sunabiliyor.

Black Mirror gerçek oldu! Arkadaşı olmayanlara yapay zeka destekli kolye - 6

OCAK 2025'TE SATIŞA SUNULACAK

İçgörüler ve yanıtlar, akıllı telefon uygulaması ve bildirimler aracılığıyla paylaşılıyor.

Friend, 99 dolarlık bir fiyat etiketiyle Ocak 2025'ten itibaren satışa sunulacak. Yapay zekanın gücünden yararlanan bu yeni giyilebilir cihaz, teknolojiyi ve sosyal etkileşimi birleştiren yenilikçi bir adım olarak öne çıkıyor.

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