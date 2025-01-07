Black Mirror gerçek oldu: Yapay zeka için 2 saat yeterli!

Google ve Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan, ön baskı veritabanı arXiv'de 15 Kasım'da yayınlanan yeni bir çalışma, insan kişiliğinin birebir kopyasını çıkarmak için yapay zeka (YZ) modeliyle iki saatlik bir sohbetin yeterli olduğunu ortaya koydu.

Çalışma kapsamunda bin 52 katılımcıyla gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen verilerle, her bireyin "simülasyon ajanı" (YZ kopyası) oluşturuldu.