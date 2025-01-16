Blue Origin ilk roketini fırlattı: SpaceX ile rekabette önemli adım

New Glenn’in başarılı bir uçuş gerçekleştirmesi, onu büyük uydular ve uzay araçları fırlatmak isteyen devlet kurumları ve şirketler için yeni bir seçenek haline getiriyor. Bu, Bezos’un şirketinin SpaceX’e karşı güçlü bir rakip olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.