Blue Origin ilk roketini fırlattı: SpaceX ile rekabette önemli adım

Amazon CEO'su ve serveti ile dünyanın en zengin yüz insanından biri olan Jeff Bezos'un sahip olduğu havacılık ve uzay araştırma merkezi Blue Origin, New Glenn adı verilen roketini ilk denemenin iptal edilmesinin ardından bugün fırlattı. New Glenn'in fırlatılması, Elon Musk'ın sahip olduğu havacılık şirketi SpaceX ile rekabette ve uzay yarışında önemli bir adım olarak görülüyor.

Blue Origin ilk roketini fırlattı: SpaceX ile rekabette önemli adım - 1

Amazon CEO’su  Jeff Bezos’un uzay ve havacılık şirketi Blue Origin, New Glenn adlı roketini başarılı bir şekilde fırlattı.

Bu, şirketin daha önce iptal edilen ilk denemesinin ardından elde edilen büyük bir başarı olarak kaydedildi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Blue Origin ilk roketini fırlattı: SpaceX ile rekabette önemli adım - 2

New Glenn roketi, adını dünyanın yörüngesinde dolaşan ilk Amerikalı astronot, eski denizci ve senatör John Glenn’den alıyor.

Florida'dan fırlatılan roket, NASA’nın Mariner ve Pioneer uzay araçlarını fırlatmak için kullanılan aynı platformdan yükseldi.

Bu fırlatış, Blue Origin’in SpaceX ile rekabet açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Blue Origin ilk roketini fırlattı: SpaceX ile rekabette önemli adım - 3

Perşembe sabahı, ABD'nin çoğu bölgesinde insanlar uyurken, Jeff Bezos'un uzay şirketi ilk roketini yörüngeye göndermeyi başardı. Bu başarı, Blue Origin'in özel uzay yarışına daha ciddi bir şekilde girmeye karar verdiği bir dönüm noktası olarak dikkat çekiyor.

Blue Origin ilk roketini fırlattı: SpaceX ile rekabette önemli adım - 4

New Glenn’in başarılı bir uçuş gerçekleştirmesi, onu büyük uydular ve uzay araçları fırlatmak isteyen devlet kurumları ve şirketler için yeni bir seçenek haline getiriyor. Bu, Bezos’un şirketinin SpaceX’e karşı güçlü bir rakip olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Blue Origin ilk roketini fırlattı: SpaceX ile rekabette önemli adım - 5

Yıllardır Blue Origin’i eleştirenler, şirketin SpaceX'ten iki yıl önce kurulmuş olmasına rağmen yörüngeye hiçbir şey göndermediğini vurgulamışlardı. Ancak New Glenn'in başarılı fırlatışı, bu eleştirileri geçersiz kılarak, Blue Origin’in artık rekabet edebilecek seviyeye geldiğini gösteriyor.

Blue Origin ilk roketini fırlattı: SpaceX ile rekabette önemli adım - 6

MUSK'TAN ALAYLI TEBRİK

SpaceX'in sahibi Elon Musk, X hesabından Blue Origin gönderisine yorum yaptı. Musk "İlk denemede yörüngeye ulaştığınız için tebrikler!" ifadelerini kullandı.

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