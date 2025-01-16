Blue Origin ilk roketini fırlattı: SpaceX ile rekabette önemli adım
Amazon CEO'su ve serveti ile dünyanın en zengin yüz insanından biri olan Jeff Bezos'un sahip olduğu havacılık ve uzay araştırma merkezi Blue Origin, New Glenn adı verilen roketini ilk denemenin iptal edilmesinin ardından bugün fırlattı. New Glenn'in fırlatılması, Elon Musk'ın sahip olduğu havacılık şirketi SpaceX ile rekabette ve uzay yarışında önemli bir adım olarak görülüyor.
Amazon CEO’su Jeff Bezos’un uzay ve havacılık şirketi Blue Origin, New Glenn adlı roketini başarılı bir şekilde fırlattı.
Bu, şirketin daha önce iptal edilen ilk denemesinin ardından elde edilen büyük bir başarı olarak kaydedildi.