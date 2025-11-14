Blue Origin roketi Mars görevi için havalandı
14.11.2025 02:45
Son Güncelleme: 14.11.2025 03:04
AA
Blue Origin'in, uçuşu hava koşulları ve yoğun güneş fırtınaları nedeniyle iki kez ertelenen New Glenn roketi Mars görevi için taşıdığı iki uyduyla başarılı bir şekilde fırlatıldı.
Amazon'un kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos'un uzay ve havacılık şirketi Blue Origin'in New Glenn roketi, Mars görevi için bu defa başarılı şekilde fırlatıldı.
Blue Origin'in sosyal medya hesabından fırlatmaya ilişkin canlı yayın yapıldı. Mars yörüngesine gönderilen iki özdeş uydu taşıyan New Glenn roketi, NASA'nın "ESCAPADE" misyonu kapsamında ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden havalandı.
İsmini Dünya'nın yörüngesinde dolaşan ilk Amerikalı astronot John Glenn'den alan roketin ilk aşama güçlendiricisi, uyduları Mars görevi için istenen yörüngeye göndermesinin ardından başarılı şekilde Dünya'ya döndü. Güneş ve Dünya arasındaki L-2 Lagrange noktasına yerleştirilmesi planlanan uyduların, Eylül 2027'de Mars yörüngesine girmesi bekleniyor.
New Glenn, ilk test uçuşu çerçevesinde ocak ayında fırlatılmıştı. Pazar günü yapılması planlanan ikinci uçuş olumsuz hava koşulları nedeniyle Çarşamba gününe ertelenmişti. Çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan fırlatma ise harekete 5 saat kala güneş fırtınaları sebebiyle iptal edilmişti.
New Glenn'in üçüncü denemede gerçekleşebilen bu başarılı fırlatışı, Blue Origin'i Mars yarışında ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in doğrudan rakibi haline getirdi.