Blue Origin uzaya gitmek için verilen en yüksek teklifi açıkladı

Amazon'un kurucusu Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, uzay yolculuğunda bir kişilik koltuğu müzayede ile satışa çıkarmıştı. Açık artırma devam ederken şirket New Shepard roketindeki bir koltuk için verilen en yüksek teklifi de açıkladı. Açık artırma 12 Haziran'da son bulacak.

ntv.com.tr - DHA 20.05.2021 - 09:50

Blue Origin uzaya gitmek için verilen en yüksek teklifi açıkladı - 1
New Shepard bileti online müzayede ile satışa sunulacak; en yüksek teklifi veren uzaya gidecek.
Blue Origin uzaya gitmek için verilen en yüksek teklifi açıkladı - 2

Blue Origin şirketi 5 Mayıs'ta başlayan açık artırmada verilen en büyük teklifi duyurdu. 

New Shepard için açık artırma devam ederken teklif 2.6 milyon dolar teklif edildi. 

Blue Origin uzaya gitmek için verilen en yüksek teklifi açıkladı - 3

Bezos'un açık artırmayla satış stratejisiyle koltuklara olan talebi ve müşterilerin aklındaki fiyatı öğrenmeyi amaçladığı belirtiliyor. 

Blue Origin uzaya gitmek için verilen en yüksek teklifi açıkladı - 4

Uzay turizmi henüz emekleme aşamasında olan bir sektör olduğu için bilet fiyatında bir hesaplama modeli bulunmuyor. 

Şirketler uzay turistlerinin ödemeye razı geleceği miktarı öğrenmeye çalışıyor. 

Blue Origin uzaya gitmek için verilen en yüksek teklifi açıkladı - 5
Amazon'un kurucusu ve CEO'Su Jeff Bezos'un şirketi Blue Origini uzay turizmi roketi New Shepard biletinin müzayede ile satışa sunulduğunu ve en yüksek teklifi veren kişinin 20 Temmuz’da uzaya uçacak ilk ekibe katılabileceğini açıklamıştı.
Blue Origin uzaya gitmek için verilen en yüksek teklifi açıkladı - 6
Blue Origin, 29 Nisan’da uzay turizmi roketi New Shepard için bilet satışına başlayacağını ve detayların 5 Mayıs’ta belli olacağını duyurmuştu.
Blue Origin uzaya gitmek için verilen en yüksek teklifi açıkladı - 7
Şirketin bugün yaptığı açıklamada, ilk astronot ekibini 20 Temmuz’da uzaya uçuracağını ve onlarla gidecek kişinin, müzayede ile satışa sunulan bilete en yüksek teklifi veren kişi olacağı belirtildi.
Blue Origin uzaya gitmek için verilen en yüksek teklifi açıkladı - 8
Müzayede ile ilgili ise şu bilgilere yer verildi:

“Müzayedenin 3 aşaması var. 5-19 Mayıs’ta kapalı çevrimiçi teklif verme, açık artırma web sitesinde gerçekleştirilecek.
Blue Origin uzaya gitmek için verilen en yüksek teklifi açıkladı - 9
İstediğiniz miktarda teklif verebilirsiniz. 19 Mayıs’ta ise mühürsüz, çevrimiçi teklif verme gerçekleşecek.
Blue Origin uzaya gitmek için verilen en yüksek teklifi açıkladı - 10
Teklifler görünür hale gelecek ve katılımcılar, açık artırmaya devam etmek için en yüksek teklifi aşmaya çalışacak. 12 Haziran’da ise çevrimiçi açık artırma ile gerçekleşip, sona erecek.”
Blue Origin uzaya gitmek için verilen en yüksek teklifi açıkladı - 11
Müzayededen elde edilen gelirin, Blue Origin'in kuruluşu olan Club for the Future'a bağışlanacağı bilgisini de paylaştı.

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