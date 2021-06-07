Blue Origin yakında fırlatılacak: Bezos da uzaya gidiyor

ntv.com.tr - DHA 07.06.2021 - 14:40
Blue Origin şirketi 5 Mayıs'ta başlayan açık artırmada verilen en büyük teklifi duyurdu.
New Shepard için açık artırma devam ederken teklif 2.6 milyon dolar teklif edildi.
Bezos'un açık artırmayla satış stratejisiyle koltuklara olan talebi ve müşterilerin aklındaki fiyatı öğrenmeyi amaçladığı belirtiliyor.
Uzay turizmi henüz emekleme aşamasında olan bir sektör olduğu için bilet fiyatında bir hesaplama modeli bulunmuyor.
Şirketler uzay turistlerinin ödemeye razı geleceği miktarı öğrenmeye çalışıyor.