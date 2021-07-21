Blue Origin'den 100 milyon dolarlık bilet satışı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketi Blue Origin'in gelecek uzay uçuşları için şimdiden yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bilet sattığını duyurdu.

Anadolu Ajansı 21.07.2021 - 06:16

Blue Origin'den 100 milyon dolarlık bilet satışı - 1
Milyarder iş insanı Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı. Kapsül 11 dakikanın ardından Dünya'ya döndü. Tarihteki ilk "mürettabatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz uzay uçuşu" olma niteliği taşıyan yolculukta, Bezos'a kardeşinin yanı sıra 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Olivier Deamon eşlik etti. Bununla birlikte, Bezos Richard Branson'un ardından Bezos, uzaya çıkan 2. milyarder oldu.
Blue Origin'den 100 milyon dolarlık bilet satışı - 2

Bezos, uzay seyahatinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Amazon çalışanları ve müşterilerine uzay uçuşunun finansmanını sağladıkları için teşekkür etti.

Beklentilerinin yüksek olduğunu ve önemli ölçüde aşıldığını aktaran Bezos, çok zevkli bir deneyim olduğunu ifade etti.

Blue Origin'den 100 milyon dolarlık bilet satışı - 3

Bezos, Blue Origin'in gelecek uzay uçuşlarına talebin çok fazla olduğunu vurgulayarak, şirketin gelecek uçuşları için yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bilet sattığını aktardı.

Blue Origin'den 100 milyon dolarlık bilet satışı - 4

Biletlerin fiyatına ilişkin bilgi vermeyen Bezos, Blue Origin'in uzaya bu yıl 2 yolcu uçuşu daha düzenlemeyi planladığını kaydetti.

Blue Origin'den 100 milyon dolarlık bilet satışı - 5

ABD'li milyarder Bezos ve beraberindeki 3 kişi, Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard aracıyla başarılı bir uzay seyahati gerçekleştirmişti.

Uçuşta Bezos'a kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra Amerikalı kadın havacı 82 yaşındaki Wally Funk ve Somerset Capitals Partner şirketinin Üst Yöneticisinin (CEO) fizik öğrencisi oğlu 18 yaşındaki Olivier Deamon da eşlik etmişti.

Blue Origin'den 100 milyon dolarlık bilet satışı - 6
Blue Origin'den 100 milyon dolarlık bilet satışı - 7
Blue Origin'den 100 milyon dolarlık bilet satışı - 8
Blue Origin'den 100 milyon dolarlık bilet satışı - 9
Blue Origin'den 100 milyon dolarlık bilet satışı - 10
Blue Origin'den 100 milyon dolarlık bilet satışı - 11
Blue Origin'den 100 milyon dolarlık bilet satışı - 12
Blue Origin'den 100 milyon dolarlık bilet satışı - 13
Blue Origin'den 100 milyon dolarlık bilet satışı - 14

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