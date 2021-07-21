Blue Origin'den 100 milyon dolarlık bilet satışı

Bezos, uzay seyahatinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Amazon çalışanları ve müşterilerine uzay uçuşunun finansmanını sağladıkları için teşekkür etti.

Beklentilerinin yüksek olduğunu ve önemli ölçüde aşıldığını aktaran Bezos, çok zevkli bir deneyim olduğunu ifade etti.