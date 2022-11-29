BM ve Avustralya karşı karşıya geldi: Büyük Set Resifi

Birleşmiş Milletler bünyesinde hazırlanan bir raporda Avustralya'daki Büyük Set Resifi'nin tehlike altında olduğu uyarısı yapıldı. Dünyanın en büyük mercanlarına ev sahipliği yapan Avustralya hükümeti ise rapora tepki gösterdi. Avustralyalı yetkililer, 'hükümet adım atmıyor' eleştrilerinin geride kaldığını öne sürdü.

BM ve Avustralya karşı karşıya geldi: Büyük Set Resifi - 1

Avustralya Çevre Bakanı Tanya Plibersekiklim değişikliği konusunda hükümet eylemsizliğine yönelik eleştirilerin geçerliliğini yitirdiğini savundu. Bakan hükümetinin UNESCO'nun Büyük Bariyer Resifi'ni nesli tükenmekte olan Dünya Mirası alanları listesine eklemesine karşı çıkacağını söyledi.

BM ve Avustralya karşı karşıya geldi: Büyük Set Resifi - 2

Avustralyayı bu kadar sinirlendiren olay ise Birleşmiş Milletler Kültür Ajansı ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (UNESCO) tarafından hazırlanan rapor. Uzmanlar "iddialı, hızlı ve sürekli" iklim eylemi olmazsa dünyanın en büyük mercan resifinin tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Büyük Set Resifi 1981 yılında Dünya Mirası Listesi'ne eklenmişti. Rapolar dünyanın en büyük mercan habitasyonu olan bu alanın tehlike altında statüsüne alınması tavsiye edildi.

BM ve Avustralya karşı karşıya geldi: Büyük Set Resifi - 3

ÖNCEKİ HÜKÜMETTEN KALMA

Çevre Bakanı Tanya Plibersek raporun, Avustralya'nın dokuz yıl iktidarda kaldıktan sonra Mayıs seçimlerinde görevden alınan önceki muhafazakar hükümetinin bir yansıması olduğunu söyledi.

BM ve Avustralya karşı karşıya geldi: Büyük Set Resifi - 4

Bakan Plibersek, yeni merkez sol İşçi Partisi hükümetinin, iklim değişikliğiyle ilgili eylem de dahil olmak üzere raporun endişelerinden birçoğunu zaten ele aldığını ifade etti.

Çevre Bakanı gazetecilere yaptığı açıklamada, "Büyük Bariyer Resifi'ni bu şekilde hedef göstermeye gerek olmadığını UNESCO'ya açıkça belirteceğiz" dedi.


BM ve Avustralya karşı karşıya geldi: Büyük Set Resifi - 5

Tanya Plibersek "Geçmişte UNESCO'nun bir yeri risk altında olarak seçmesinin nedeni, daha fazla hükümet yatırımı veya daha fazla hükümet eylemi görmek istemeleri ve hükümet değişikliğinden bu yana bunların her ikisi de gerçekleşti" açıklamasını yaptı.

BM ve Avustralya karşı karşıya geldi: Büyük Set Resifi - 6

Yeni hükümet, Avustralya'nın sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2005 seviyesinin yüzde 43 altına düşürme taahhüdünde bulunması için yasa çıkardı.

Önceki hükümet, on yılın sonuna kadar yalnızca yüzde 26'dan yüzde 28'e kadar bir azaltma taahhüdü vermişti.

BM ve Avustralya karşı karşıya geldi: Büyük Set Resifi - 7

Plibersek, hükümetinin resif bakımı için 1,2 milyar Avustralya doları (798 milyon $) taahhüt ettiğini ve önceki hükümetin Queensland eyaletinde resifin su kalitesini etkileyecek iki büyük baraj inşa etme planlarını iptal ettiğini söyledi.

BM ve Avustralya karşı karşıya geldi: Büyük Set Resifi - 8

Çevre Bakanı, "Büyük Bariyer Resifi tehlikedeyse, dünyadaki tüm mercan kayalıkları tehlikededir. Eğer bu Dünya Mirası alanı tehlikedeyse, dünyadaki çoğu Dünya Mirası alanı iklim değişikliği nedeniyle tehlikede demektir" dedi.

BM ve Avustralya karşı karşıya geldi: Büyük Set Resifi - 9

Raporda, Avustralya federal hükümeti ve Queensland yetkililerinin, sanayi öncesi zamanlardan bu yana gelecekteki ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlamaya yönelik uluslararası çabalar doğrultusunda daha iddialı emisyon azaltma hedefleri benimsemesi gerektiği belirtildi.

BM ve Avustralya karşı karşıya geldi: Büyük Set Resifi - 10

Avustralya'nın emisyonlarını on yılın sonuna kadar %75 oranında azaltmasını isteyen küçük Yeşiller partisi, raporun ışığında hükümeti iklim değişikliğiyle mücadele için daha fazlasını yapmaya çağırdı.

Avustralyalı yetkililerin geri bildirimleri, Paris merkezli UNESCO Dünya Mirası komitesine herhangi bir resmi teklifte bulunmadan önce incelenecek.

BM ve Avustralya karşı karşıya geldi: Büyük Set Resifi - 11

Geçen yıl Temmuz ayında, bir önceki Avustralya hükümeti, UNESCO'nun iklim değişikliğinin yol açtığı zarar nedeniyle resifin statüsünü "tehlikede" konumuna düşürme girişimini erteleyecek kadar uluslararası destek toplamıştı.

BM ve Avustralya karşı karşıya geldi: Büyük Set Resifi - 12

Büyük Set Resifi, dünyadaki mercan resifi ekosistemlerinin yaklaşık %10'unu oluşturuyor. 2.500'den fazla resiften oluşan ağ, 348.000 kilometre kareyi kapsıyor.

BM ve Avustralya karşı karşıya geldi: Büyük Set Resifi - 13

Büyük Set Resifi mercanları son yedi yılda dördüncü kez ağardı. Bu beyazlamaya küresel ısınma neden oluyor. 2016, 2017 ve 2020'deki ağartma mercanın üçte ikisine zarar verdi.

BM ve Avustralya karşı karşıya geldi: Büyük Set Resifi - 14

Mercan, ısı stresine bir yanıt olarak ağarır ve bilim insanları mercanın çoğunun son olaydan sonra iyileşeceğini umuyor.

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