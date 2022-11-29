BM ve Avustralya karşı karşıya geldi: Büyük Set Resifi

Avustralyayı bu kadar sinirlendiren olay ise Birleşmiş Milletler Kültür Ajansı ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (UNESCO) tarafından hazırlanan rapor. Uzmanlar "iddialı, hızlı ve sürekli" iklim eylemi olmazsa dünyanın en büyük mercan resifinin tehlikede olduğu uyarısında bulundu.



Büyük Set Resifi 1981 yılında Dünya Mirası Listesi'ne eklenmişti. Rapolar dünyanın en büyük mercan habitasyonu olan bu alanın tehlike altında statüsüne alınması tavsiye edildi.