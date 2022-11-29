BM ve Avustralya karşı karşıya geldi: Büyük Set Resifi

Avustralya Çevre Bakanı Tanya Plibersekiklim değişikliği konusunda hükümet eylemsizliğine yönelik eleştirilerin geçerliliğini yitirdiğini savundu. Bakan hükümetinin UNESCO'nun Büyük Bariyer Resifi'ni nesli tükenmekte olan Dünya Mirası alanları listesine eklemesine karşı çıkacağını söyledi.
Avustralyayı bu kadar sinirlendiren olay ise Birleşmiş Milletler Kültür Ajansı ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (UNESCO) tarafından hazırlanan rapor. Uzmanlar "iddialı, hızlı ve sürekli" iklim eylemi olmazsa dünyanın en büyük mercan resifinin tehlikede olduğu uyarısında bulundu.
Büyük Set Resifi 1981 yılında Dünya Mirası Listesi'ne eklenmişti. Rapolar dünyanın en büyük mercan habitasyonu olan bu alanın tehlike altında statüsüne alınması tavsiye edildi.
ÖNCEKİ HÜKÜMETTEN KALMA
Çevre Bakanı Tanya Plibersek raporun, Avustralya'nın dokuz yıl iktidarda kaldıktan sonra Mayıs seçimlerinde görevden alınan önceki muhafazakar hükümetinin bir yansıması olduğunu söyledi.
Bakan Plibersek, yeni merkez sol İşçi Partisi hükümetinin, iklim değişikliğiyle ilgili eylem de dahil olmak üzere raporun endişelerinden birçoğunu zaten ele aldığını ifade etti.
Çevre Bakanı gazetecilere yaptığı açıklamada, "Büyük Bariyer Resifi'ni bu şekilde hedef göstermeye gerek olmadığını UNESCO'ya açıkça belirteceğiz" dedi.
Tanya Plibersek "Geçmişte UNESCO'nun bir yeri risk altında olarak seçmesinin nedeni, daha fazla hükümet yatırımı veya daha fazla hükümet eylemi görmek istemeleri ve hükümet değişikliğinden bu yana bunların her ikisi de gerçekleşti" açıklamasını yaptı.
Yeni hükümet, Avustralya'nın sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2005 seviyesinin yüzde 43 altına düşürme taahhüdünde bulunması için yasa çıkardı.
Önceki hükümet, on yılın sonuna kadar yalnızca yüzde 26'dan yüzde 28'e kadar bir azaltma taahhüdü vermişti.
Plibersek, hükümetinin resif bakımı için 1,2 milyar Avustralya doları (798 milyon $) taahhüt ettiğini ve önceki hükümetin Queensland eyaletinde resifin su kalitesini etkileyecek iki büyük baraj inşa etme planlarını iptal ettiğini söyledi.
Çevre Bakanı, "Büyük Bariyer Resifi tehlikedeyse, dünyadaki tüm mercan kayalıkları tehlikededir. Eğer bu Dünya Mirası alanı tehlikedeyse, dünyadaki çoğu Dünya Mirası alanı iklim değişikliği nedeniyle tehlikede demektir" dedi.
Raporda, Avustralya federal hükümeti ve Queensland yetkililerinin, sanayi öncesi zamanlardan bu yana gelecekteki ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlamaya yönelik uluslararası çabalar doğrultusunda daha iddialı emisyon azaltma hedefleri benimsemesi gerektiği belirtildi.
Avustralya'nın emisyonlarını on yılın sonuna kadar %75 oranında azaltmasını isteyen küçük Yeşiller partisi, raporun ışığında hükümeti iklim değişikliğiyle mücadele için daha fazlasını yapmaya çağırdı.
Avustralyalı yetkililerin geri bildirimleri, Paris merkezli UNESCO Dünya Mirası komitesine herhangi bir resmi teklifte bulunmadan önce incelenecek.
Geçen yıl Temmuz ayında, bir önceki Avustralya hükümeti, UNESCO'nun iklim değişikliğinin yol açtığı zarar nedeniyle resifin statüsünü "tehlikede" konumuna düşürme girişimini erteleyecek kadar uluslararası destek toplamıştı.
Büyük Set Resifi, dünyadaki mercan resifi ekosistemlerinin yaklaşık %10'unu oluşturuyor. 2.500'den fazla resiften oluşan ağ, 348.000 kilometre kareyi kapsıyor.
Büyük Set Resifi mercanları son yedi yılda dördüncü kez ağardı. Bu beyazlamaya küresel ısınma neden oluyor. 2016, 2017 ve 2020'deki ağartma mercanın üçte ikisine zarar verdi.
Mercan, ısı stresine bir yanıt olarak ağarır ve bilim insanları mercanın çoğunun son olaydan sonra iyileşeceğini umuyor.