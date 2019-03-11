Boeing, 737 MAX yolcu uçaklarının üretimini azaltıyor
ntv.com.tr
ABD'li uçak üreticisi Boeing, 737 MAX 8 tipi uçakların düştüğü kazaların ardından 737 MAX yolcu uçaklarının üretimini azaltma kararı aldı.
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1ABD merkezli uçak üreticisi Boeing'in CEO'su Dennis Muilenburg, nisan ortasından itibaren 737 MAX yolcu uçaklarının üretimini geçici olarak ayda 52'den 42'ye düşürme kararı aldıklarını açıkladı.
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Muilenburg, şirketin yönetim kurulundan, Boeing'in uçaklarını tasarlama ve geliştirme süreçleri ile politikalarını gözden geçirecek bir komite kurulmasını istediğini de bildirdi.
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Dennis Muilenburg, daha önce Twitter hesabında, Etiyopya Havayollarına ve Endonezya Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların düşmesine ilişkin "737 MAX kazalarındaki can kayıplarından dolayı özür dileriz." paylaşımını yapmıştı.
Hayatını kaybeden yolcuların ve kabin görevlilerinin ailelerine taziyelerini ileten Muilenburg, her iki kazada da Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemindeki (MCAS) bir hatanın payı olduğunu kabul etmişti.
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4ABD merkezli uçak üreticisi Boeing 737 Max için, ek güvenlik önlemleri sağlayan yazılım güncellemesinin tamamlandığı duyurmuştu. Ancak birçok ülkenin hava sahasını kapattığı uçaklara ne zaman yeniden uçma izni verileceği henüz bilinmiyor.
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BOEİNG 737 MAX NASIL BİR UÇAK?
Boeing'in MAX modeli, havacılık dünyasında başarıyla anılan ve iki motorlu 737 serisinin son versiyonu. Son geliştirilen uçaklar önceki 737'lere göre daha az yakıt tüketiyor ve MAX 7, MAX 8, MAX 9 ve MAX 10 olmak üzere dört farklı modelden oluşuyor.
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Boyutlarına göre farklılık gösteren bu modeller 138 ila 204 yolcu kapasiteli ve kısa ile orta menzilli uçuşlar için tasarlandı. Boeing'in daha önceki 737 modelleri bugüne kadar geliştirilmiş en güvenilir yolcu uçakları arasında kabul ediliyor.
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157 YOLCUSUYLA DÜŞEN BOEİNG 737 MAX'IN ÖZELLİKLERİ NELER?Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağının dün 157 kişiyle düşmesinin hemen ardından Çin, aynı model uçakları kullanan tüm firmalara 'uçuşları durdurun' talimatı verdi.
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HİSSELERİ DE ÇAKILDI
Kazanın ardından gözler 2014 yılında üretilen modele çevrildi. Boeing'İn hisseleri kazadan sonra ABD borsasında yaklaşık yüzde 10 düşüş ile güne başladı.
İşte Boeing 737 MAX ile ilgili bilmeniz gereken her şey...
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9İlk uçuşunu 2016 yılında yapan Boeing 737 MAX Ocak 2019 itibari ile dünya genelinde 350 adet sattı.
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10Bir önceki modele oranla yüzde 20 yakıt tasarrufu vadeden Boeing 737 MAX'ın maksimum menzili 6510 kilometre.
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11Boeing 737 MAX'ın hızı ise Mach 0.79 (839 kilometre/saat)
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12Kanat açıklığı: 35.9 metre
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13Motorlar: LEAP-1B CFM International
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14Maksimum yolcu kapasitesi: 200
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Yüksekliği: 12.3 metre
Maksimum kalkış ağırlığı: 82191 kg