Boeing 737 MAX bir kez daha uçuşlara başladı

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in "737 MAX" tipi uçakları test uçuşlarına başladı.

ntv.com.tr

Boeing 737 MAX bir kez daha uçuşlara başladı - 1

Uzun bir aradan sonra, Boeing firması 737 MAX'lerin test uçuşuna yeniden başladığı duyurdu.

Boeing 737 MAX bir kez daha uçuşlara başladı - 2

BBC'de yer alan habere göre, uçağın yolcu hizmetine geri dönmesine yönelik proje kapsamıda üç gün sürecek yeniden belgelendirme test uçuşları başladı. Uçak  Seattle Havaalanı'ndan ilk uçuşunu yaptı.

Boeing 737 MAX bir kez daha uçuşlara başladı - 3

342 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

Beş ay arayla Endonezya'da Lion Air ve Etiyopya'da, Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 MAX'lerdeki teknik hatalar sebebiyle meydana gelen kazalarda 346 kişi hayatını kaybetmişti.

Boeing 737 MAX bir kez daha uçuşlara başladı - 4

BOEİNG 737 MAX NASIL BİR UÇAK?

Boeing'in MAX modeli, 737 serisinin son versiyonu. Son geliştirilen uçaklar önceki 737'lere göre daha az yakıt tüketiyor ve MAX 7, MAX 8, MAX 9 ve MAX 10 olmak üzere dört farklı modelden oluşuyor.

Boeing 737 MAX bir kez daha uçuşlara başladı - 5

Boyutlarına göre farklılık gösteren bu modeller 138 ila 204 yolcu kapasiteli ve kısa ile orta menzilli uçuşlar için tasarlandı. Boeing'in daha önceki 737 modelleri bugüne kadar geliştirilmiş en güvenilir yolcu uçakları arasında kabul ediliyor.

Boeing 737 MAX bir kez daha uçuşlara başladı - 6
İlk uçuşunu 2016 yılında yapan Boeing 737 MAX Ocak 2019 itibari ile dünya genelinde 350 adet sattı.
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Bir önceki modele oranla yüzde 20 yakıt tasarrufu vadeden Boeing 737 MAX'ın maksimum menzili 6510 kilometre.
Boeing 737 MAX bir kez daha uçuşlara başladı - 8
Boeing 737 MAX'ın hızı ise Mach 0.79 (839 kilometre/saat)
Boeing 737 MAX bir kez daha uçuşlara başladı - 9
Kanat açıklığı: 35.9 metre
Boeing 737 MAX bir kez daha uçuşlara başladı - 10
Motorlar: LEAP-1B CFM International
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Maksimum yolcu kapasitesi: 200
Boeing 737 MAX bir kez daha uçuşlara başladı - 12

Yüksekliği: 12.3 metre

Maksimum kalkış ağırlığı: 82191 kg

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