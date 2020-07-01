Boeing 737 MAX bir kez daha uçuşlara başladı

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Uzun bir aradan sonra, Boeing firması 737 MAX'lerin test uçuşuna yeniden başladığı duyurdu.
BBC'de yer alan habere göre, uçağın yolcu hizmetine geri dönmesine yönelik proje kapsamıda üç gün sürecek yeniden belgelendirme test uçuşları başladı. Uçak Seattle Havaalanı'ndan ilk uçuşunu yaptı.
Beş ay arayla Endonezya'da Lion Air ve Etiyopya'da, Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 MAX'lerdeki teknik hatalar sebebiyle meydana gelen kazalarda 346 kişi hayatını kaybetmişti.
Boeing'in MAX modeli, 737 serisinin son versiyonu. Son geliştirilen uçaklar önceki 737'lere göre daha az yakıt tüketiyor ve MAX 7, MAX 8, MAX 9 ve MAX 10 olmak üzere dört farklı modelden oluşuyor.
Boyutlarına göre farklılık gösteren bu modeller 138 ila 204 yolcu kapasiteli ve kısa ile orta menzilli uçuşlar için tasarlandı. Boeing'in daha önceki 737 modelleri bugüne kadar geliştirilmiş en güvenilir yolcu uçakları arasında kabul ediliyor.
Yüksekliği: 12.3 metre
Maksimum kalkış ağırlığı: 82191 kg