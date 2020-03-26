Boeing 737 MAX'in üretimine yeniden başlıyor

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Yahoo Finance'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, 747 Max'in üretmine Mayıs ayında yeniden başlanacak.
Boeing'in MAX modeli, 737 serisinin son versiyonu. Son geliştirilen uçaklar önceki 737'lere göre daha az yakıt tüketiyor ve MAX 7, MAX 8, MAX 9 ve MAX 10 olmak üzere dört farklı modelden oluşuyor.
Boyutlarına göre farklılık gösteren bu modeller 138 ila 204 yolcu kapasiteli ve kısa ile orta menzilli uçuşlar için tasarlandı. Boeing'in daha önceki 737 modelleri bugüne kadar geliştirilmiş en güvenilir yolcu uçakları arasında kabul ediliyor.
Yüksekliği: 12.3 metre
Maksimum kalkış ağırlığı: 82191 kg