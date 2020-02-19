Boeing 737 MAX'te yeni bir hata bulundu

ABD'li uçak üreticisi Boeing’in 737 MAX modelinde yeni bir sorun ortaya çıktı

2 ölümcül kazaya yol açan yazılım problemi ile gündeme gelen Boeing 737 Max bir kez daha hata haberi ile gündemde.

BBC'de yer alan habere göre, Boeing 737 MAX'in yakıt tankında keşfedilen sorun güvenlik sorunu yaratabilecek büyüklükte. 

Aynı habere göre, uçağın kanat kısmında yer alan yakıt deposunda  endüstriyel tabir ile "yabancı madde enkazı" yani metal talaş ve diğer malzemeler bulundu.

Söz konusu hatanın üretim aşamasında meydana gelen insan hatasından kaynaklandığı belirtiliyor. 

Birden fazla uçakta saptanan bu sorun ile ilgili açıklama yapan şirket yetkilileri ise bu durumun 737 MAX'in geri dönüşünü ertelemeyeceği iddiasında.

BOEİNG 737 MAX NASIL BİR UÇAK?

Boeing'in MAX modeli, 737 serisinin son versiyonu. Son geliştirilen uçaklar önceki 737'lere göre daha az yakıt tüketiyor ve MAX 7, MAX 8, MAX 9 ve MAX 10 olmak üzere dört farklı modelden oluşuyor.

Boyutlarına göre farklılık gösteren bu modeller 138 ila 204 yolcu kapasiteli ve kısa ile orta menzilli uçuşlar için tasarlandı. Boeing'in daha önceki 737 modelleri bugüne kadar geliştirilmiş en güvenilir yolcu uçakları arasında kabul ediliyor.

İlk uçuşunu 2016 yılında yapan Boeing 737 MAX Ocak 2019 itibari ile dünya genelinde 350 adet sattı.
Bir önceki modele oranla yüzde 20 yakıt tasarrufu vadeden Boeing 737 MAX'ın maksimum menzili 6510 kilometre.
Boeing 737 MAX'ın hızı ise Mach 0.79 (839 kilometre/saat)
Kanat açıklığı: 35.9 metre
Motorlar: LEAP-1B CFM International
Maksimum yolcu kapasitesi: 200

Yüksekliği: 12.3 metre

Maksimum kalkış ağırlığı: 82191 kg

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