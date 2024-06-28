Boeing, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmadığını iddia ediyor
NASA ve Boeing'in Starliner mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) planlanan dönüşünü ertelerken, astronotlar ise yaklaşık üç haftadır uzayda mahsur kalmış durumda. Boeing ise astronotların ISS'te mahsur kalmadığını iddia ediyor. NASA sözcüleri, personelin sorunları analiz ettiğini ve dönüş tarihi henüz belli olmasa da astronotların evlerine döneceklerine inandıklarını belirtti.
Geçtiğimiz hafta NASA, Boeing Starliner'ın Dünya'ya planlanan dönüşünün 2 Temmuz tarihine ertelendiğini ve mekiğin ISS'e bağlı kalacağını duyurmuştu.
NASA ve Boeing yolda ortaya çıkan ekipman sorunları yaşarken Butch Wilmore ve Suni Williams için uzayda geçirdikleri üç hafta geride kaldı.
Bu süreçte üç olası iniş tarihi iptal edildi ve eve dönüş uçuşları şu anda beklemede.
Boeing'in Starliner uçağıyla seyahat eden iki astronot, yeniden kullanılabilir kapsüldeki sorunlar nedeniyle hala Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmış durumda.