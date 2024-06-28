Boeing, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmadığını iddia ediyor

NASA ve Boeing'in Starliner mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) planlanan dönüşünü ertelerken, astronotlar ise yaklaşık üç haftadır uzayda mahsur kalmış durumda. Boeing ise astronotların ISS'te mahsur kalmadığını iddia ediyor. NASA sözcüleri, personelin sorunları analiz ettiğini ve dönüş tarihi henüz belli olmasa da astronotların evlerine döneceklerine inandıklarını belirtti.

Boeing, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmadığını iddia ediyor - 1

Geçtiğimiz hafta NASA, Boeing Starliner'ın Dünya'ya planlanan dönüşünün 2 Temmuz tarihine ertelendiğini ve mekiğin ISS'e bağlı kalacağını duyurmuştu.

NASA ve Boeing yolda ortaya çıkan ekipman sorunları yaşarken Butch Wilmore ve Suni Williams için uzayda geçirdikleri üç hafta geride kaldı.

Bu süreçte üç olası iniş tarihi iptal edildi ve eve dönüş uçuşları şu anda beklemede.

Boeing'in Starliner uçağıyla seyahat eden iki astronot, yeniden kullanılabilir kapsüldeki sorunlar nedeniyle hala Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmış durumda.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Boeing, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmadığını iddia ediyor - 2

ASTRONOTLARIN MAHSUR KALMADIĞINI İDDİA EDİYOR

Associated Press'in haberine göre Boeing, astronotların mahsur kalmadığı konusunda ısrar ediyor.

NASA sözcüleri ise geçen hafta düzenledikleri bir basın toplantısında personelin sorunları analiz etmekle meşgul olduğunu söyledi.

Boeing, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmadığını iddia ediyor - 3

TARİH HENÜZ BİLİNMİYOR

Bu çalışmalar tamamlandığında NASA ve Boeing iki astronot için bir kalkış tarihi belirleyecek; ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği henüz bilinmiyor.

STARLİNER'IN DÖNÜŞ YOLCULUĞU NEDEN ERTELENDİ?

NASA, uzay aracının uçuş sırasında manevra yapmak için kullanılan itiş sistemindeki sorunları analiz etmek adına daha fazla zaman istiyor.

İtiş sistemi kapsüle bağlı, ancak incelenmek üzere Dünya'ya geri gelmiyor. 

Boeing, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmadığını iddia ediyor - 4

"EVE DÖNEMEYECEKLERİ BİR SENARYO GÖRMÜYORUZ"

NASA'nın ticari mürettebat program yöneticisi Steve Stich, "Tüm verileri gözden geçirmek ve bu hizmet modülünü yörüngede tutarken öğrenebildiğimiz kadar çok şey öğrenmek için biraz daha zaman ayırıyoruz" dedi.

"EVE DÖNEMEYECEKLERİ BİR SENARYO GÖRMÜYORUZ"

Ayrıca Stich, "Şu ana kadar Starliner'ın Butch ve Suni'yi eve getiremeyeceği bir senaryo görmüyoruz" dedi.

Boeing, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmadığını iddia ediyor - 5

NASA'NIN ARAŞTIRDIĞI SORUNLAR NELER?

Kapsülün 28 iticisinden beşi kenetlenme sırasında, kapsül uzay istasyonuna yaklaşırken bozuldu.

NASA, biri hariç tüm iticilerin yeniden çalıştırıldığını ve daha sonraki bir test ateşlemesi sırasında çalıştıklarını söyledi.

Yetkililer, kenetlenme sırasında tüm iticilerin hareketinden kaynaklanan ısının kapanmaya neden olduğundan şüpheleniyor.

Boeing, arızalı tek iticinin kapatıldığını ve dönüş yolculuğu için bir sorun teşkil etmediğini söyledi.

Kapsül 5 Haziran'da küçük bir helyum sızıntısıyla fırlatıldı, ancak uzay istasyonuna ulaşana kadar dört sızıntı daha ortaya çıktı.

Helyum, iticilerin yakıtını basınçlandırmak için kullanılıyor ve ilk sızıntıda hatalı bir lastik contadan şüpheleniliyordu.

Yetkililer bol miktarda helyum bulunduğunu ve Boeing'in sızıntıların istikrarlı olduğunu ve endişe verici olmadığını söylediğini belirtiyor.

Boeing, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmadığını iddia ediyor - 6

45 GÜN VEYA DAHA UZUN SÜRE ISS'TE KALABİLİR

Boeing ve NASA uzay yürüyüşleri bittikten sonra iniş tarihlerini değerlendireceklerini söylüyorlar.

Boeing, kapsülün gerektiğinde 45 gün veya daha uzun süre uzay istasyonunda kalabileceğini söyledi.

Bu arada, görev yöneticileri bir sonraki uçuştan önce sorunları çözebilmek için itici arızasını ve helyum sızıntılarını analiz etmeye devam ediyor.

Wilmore ve Williams, Boeing kapsülündeki sistemleri kontrol etme görevlerinin yanı sıra uzay istasyonundaki ev işleri ve araştırmalara da katılıyorlar.

NASA, ayrılmaları için acele edilmediğini ve ikili ile uzay istasyonundaki yedi sakin için bol miktarda malzeme bulunduğunu söyledi.

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