Boeing, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmadığını iddia ediyor

TARİH HENÜZ BİLİNMİYOR

Bu çalışmalar tamamlandığında NASA ve Boeing iki astronot için bir kalkış tarihi belirleyecek; ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği henüz bilinmiyor.

STARLİNER'IN DÖNÜŞ YOLCULUĞU NEDEN ERTELENDİ?

NASA, uzay aracının uçuş sırasında manevra yapmak için kullanılan itiş sistemindeki sorunları analiz etmek adına daha fazla zaman istiyor.

İtiş sistemi kapsüle bağlı, ancak incelenmek üzere Dünya'ya geri gelmiyor.