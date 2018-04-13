Boeing katlanabilir kanat teknolojisi için onay aldı!
ntv.com.tr
Boeing, 3'üncü nesil 777 uçakları için Federal Havacılık Kurulu'ndan (FAA) onay aldı.
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1Sektörün en büyük uçak üreticilerinden birisi olan Boeing, 3'üncü nesil 777 uçakları beklediği onayı aldı.
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2Kanat genişliği nedeniyle mevcut havalimanlarındaki standart terminallere sığmayacak olan 3'üncü nesil 777 için bir süredir mesai harcayan şirket çareyi katlanabilir kanat teknolojisinde bulmuştu.
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3Boeing, 3'üncü nesil 777 uçakları için Federal Havacılık Kurulu'ndan (FAA) onay aldı. Söz konusu teknoloji sayesinde uzun kanat genişliği sayesinde hava direnci düşecek ve yakıt tüketimi de minimize edilecek.
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2020'de kullanıma girecek
Boeing'in yeni modelinde yolcu kapasitesi de 375 ila 425 kişi arasında değişecek.
Yeni nesil 777 programının uçuşa başlaması için belirlenen tarih ise 2020.
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Boeing'in sektördeki en büyük rakibi Airbus da ilginç tasarımlar üzerinde çalışıyor.
Bildiğiniz First Class yolculukları unutun! Önümüzdeki yıllarda bir yerden bir yere uçak ile seyahat ettiğinizde bu yolculuğunuz otelde konaklamaktan farksız olabilir.
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Havada daha lüks yolculuk için gelen talebi dikkate alan Airbus, yeni tasarladığı uçaklar ile adeta yolculara havada giden bir otelde konakladıklarını hissettirecek.
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Airbus A330'ların içini yeniden dizayn eden firma, kargo taşınan bölümü uyku kabinleri ile donattı. Günümüzde uçakların kargoları taşımak için kullandığı bölümler yeni modellerde yolcuların uyuyarak seyahat edebildiği bir bölüme dönüşecek.
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu uçaklar 2020 yılında havayolu şirketlerine satılmaya başlanacak. CNN Internationla'a konuşan Airbus sözcüsü Jacques Rocca şirketlerden olumlu geri dönüşler aldıklarının altını çizdi ancak alınan sipariş rakamanı açıklamadı.
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İlk planlara göre, yolcular uçak bileti alırken ekstra ücret ödeyerek bir de yatak kiralayabilecekler. Ancak kabinlerin olduğu bölümde pencereye yer verilmeyecek.
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Ancak bu alanda çalışmalar yapan tek şirket Airbus değil.
Londra merkezli Seymourpowell'ın konseptleri uçak yolculuğunu otelde konaklamaktan farksız hale getirmek için ilk adımı geçtiğimiz aylarda atmıştı.
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Şirket bugüne kadar gökyüzündeki en lüks First Class kabin tasarımına imza atmıştı. Havayolu şirketlerinin beğenisine sunulan dizaynlarda kabin tamamen kişiye özel tek veya çift kişilik süper lüks bir odaya dönüşüyor.
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Yolcuların seyahat ettiği deri koltuklar ise istenmesi halinde bir yatağa dönüşüyor. Gökyüzünün butik oteli olarak da anılan kabinlerde 42 inç televizyonlara da yer veriliyor.
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13Havayolu şirketlerinin gelirlerinin yüzde 40 ila 50'sinin First Class ve Business Class yolcularından sağladığının altını çizen şirket, bu konsept ile şirketlerin gelirlerini artırabileceği iddiasında.