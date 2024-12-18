Boeing skandalı büyüyor: 8 günlüğüne gittiler, 8 aydır uzaydalar

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda aylardır mahsur kalan iki astronotunun dönüşünün daha da ertelenerek en erken mart sonunda gerçekleşeceğini duyurdu. Butch Wilmore ve Sunita Williams, Boeing'in uzay istasyonuna gerçekleştirdiği ilk uçuşun mürettebatı olarak 5 Haziran 2024'te 8 günlük bir görev için havalanmıştı. Görev süresi şu anda ise mecburi olarak 8 ayı aşmış durumda.

Boeing skandalı büyüyor: 8 günlüğüne gittiler, 8 aydır uzaydalar - 1

MART AYIA KADAR ERTELENDİ

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda aylardır mahsur kalan iki NASA astronotunun dönüşü, NASA'nın salı günü yaptığı duyuruya göre en azından mart ayının sonuna ertelendi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Boeing skandalı büyüyor: 8 günlüğüne gittiler, 8 aydır uzaydalar - 2

BOEING'DE ART ARDA KRİZLER

Boeing'e ait Starliner uzay aracında fırlatma öncesi, sırasında ve sonrasında sorunlar yaşandığı için NASA, astronotları başlangıçta planladığı süre zarfında Dünya'ya geri getiremedi.

Boeing skandalı büyüyor: 8 günlüğüne gittiler, 8 aydır uzaydalar - 3

SPACEX DE YARDIM EDEMEDİ

SpaceX'in bir kurtarma görevinde sorunlar yaşanması üzerine, eylül ayında Falcon 9 roketlerinin yere indirilmesi gerekmişti.

Başlangıçta yeni mürettebatı uçurmak için farklı bir SpaceX kapsülü düşünülmüştü ancak NASA, en iyi seçeneğin yeni aracı beklemek olduğuna karar vermişti.

Boeing skandalı büyüyor: 8 günlüğüne gittiler, 8 aydır uzaydalar - 4

DEVİR TESLİM TÖRENİ ŞART

Wilmore ve Williams'ın geri dönüş yolculuğunu gerçekleştirebilmesi için uzay istasyonuna yeni bir mürettebatın gitmesi gerekiyor.

NASA, salı günü astronotların ancak "tesiste devam eden bilimsel çalışma ve bakım işlemlerinde daha iyi bir geçiş" için öğrenilen bilgilerin yeni gelen mürettebatla paylaşılmasını sağlayacak "devir teslim döneminden" sonra ayrılabileceğini söyledi.

Boeing skandalı büyüyor: 8 günlüğüne gittiler, 8 aydır uzaydalar - 5

Mahsur kalan astronotların daha önce şubat sonuna kadar dönmesi bekleniyordu.

Son değişiklik, yerlerine geçecek astronotların "en erken Mart 2025 sonunda" uzay istasyonuna gitmesi anlamına geliyor.

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