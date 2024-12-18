Boeing skandalı büyüyor: 8 günlüğüne gittiler, 8 aydır uzaydalar
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda aylardır mahsur kalan iki astronotunun dönüşünün daha da ertelenerek en erken mart sonunda gerçekleşeceğini duyurdu. Butch Wilmore ve Sunita Williams, Boeing'in uzay istasyonuna gerçekleştirdiği ilk uçuşun mürettebatı olarak 5 Haziran 2024'te 8 günlük bir görev için havalanmıştı. Görev süresi şu anda ise mecburi olarak 8 ayı aşmış durumda.
MART AYIA KADAR ERTELENDİ
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda aylardır mahsur kalan iki NASA astronotunun dönüşü, NASA'nın salı günü yaptığı duyuruya göre en azından mart ayının sonuna ertelendi.