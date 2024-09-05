Boeing ve NASA Starliner'ı mürettebatı olmadan dünyaya getirmeye hazırlanıyor
NASA ve Boeing, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronotların Starliner kapsülünü mürettebatsız şekilde dünyaya getirmeye hazırlanıyor. Öte yandan astronot Butch Wilmore ve Suni Williams'ın SpaceX'in kapsülüyle Şubat 2025'te dünyaya dönüş yapması bekleniyor.
NASA yetkilileri, 6 Eylül Cuma günü Starliner kapsülünü mürettebatsız şekilde dünyaya geri getirmeye hazırlanıyor.
Starliner yarın akşam kenetlenme girişiminde bulunacak.
Her şey planlandığı gibi giderse, uzay aracı yaklaşık 6 saat sürecek bir yolculuğun sonunda New Mexico'daki White Sands Uzay Limanı'na inecek.